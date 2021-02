Aunque insistió en que las acusaciones no tienen asidero, González García se lamentó porque así se “genera quiebres en el ánimo” de la sociedad y la credibilidad de la vacuna.

El ministro, uno de los funcionarios más cuestionados del gabinete nacional por el manejo de la pandemia, consideró “descabelladas” algunas acusaciones: “Fue desagradable que me acusaran de asesino, y de envenenar a los argentinos, que es algo descabellado”.

Al referirse al proceso de inmunización, el funcionario destacó que todas las vacunas “son muy buenas para evitar la mortalidad: la reducen en un 100%”.

A la hora de responder preguntas de los diputados, el ex embajador en Chile fue consultado por la negociación con el laboratorio Pfizer, con quien no se llegó a un acuerdo para la compra de vacunas.

Tras detallar el paso a paso de las negociaciones, que incluyó la aprobación de una ley en el Congreso, González García consideró que la empresa “comportó muy mal” con el gobierno.

“Yo no sé si es que no tienen las vacunas suficientes, o si existe otra razón, pero el proceder de la empresa ésta no ha sido correspondiente a cómo se comportó la Argentina”, consideró.

Pfizer atraviesa ahora una discusión con los países centrales de Europa, a quienes ha incumplido con la provisión de dosis a la mayoría de los Estados que firmaron acuerdos hacia finales del 2020.