“Entiendo las divergencias políticas en un año electoral, pero jamás voy a entender como médico ni como ciudadano que los opositores estén en contra del acceso a la salud de los sectores populares. Tienen que reflexionar un minuto los legisladores de la oposición, porque en la política no vale todo. Hay temas que son más importantes para debatir que un minuto en una selfie. La política sirve para cambiar la situación de la gente; y están bastardeando a la política”, criticó Andrada durante su alocución en el recinto legislativo.

El parlamentario catamarqueño no ocultó su malestar ante la decisión adoptada por los bloques de la oposición en el Senado.

“El egoísmo de la oposición llegó a su extremo cuando decidieron retirarse del recinto. Hoy van a nacer 20 niños con cardiopatías congénitas; pero esos niños no tendrán una mejor cobertura de salud porque hoy no se aprobó la ley referida al Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas. Hoy van a morir de 14 a 20 personas en accidentes de tránsito y el 25 por ciento de estos están relacionados con el alcohol; pero no se trató la modificación de la ley de Tránsito, sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos”, sentenció.