UTA rechazó una medida de conciliación obligatoria, por considerarla no válida al ser este un reclamo salarial. Los trabajadores de las otras patronales, a quienes no les cancelaron el salario de Febrero, no trabajarán. Alerta para los usuarios que se verán afectados.

Desde la medianoche comenzará una nueva medida en el transporte público, en vista que el pago de los salarios adeudados a los trabajadores no fue cancelado en tiempo y forma, según lo había solicitado el gremio que los nuclea. El paro aplicará a las empresas cuyos empleados no recibieron aún el salario de Febrero. Por lo tanto, los usuarios deberán tener en cuenta que las firmas GM y 25 de Agosto son las únicas que confirmaron que sí trabajarán este viernes. Los salarios de los choferes de estas patronales “están al día”.

No es la misma situación para El Nene y La Rubí, cuyos trabajadores “está confirmado que paran”, indicaron desde el gremio. Por lo tanto, enfatizaron que el paro de transporte “continúa vigente”.

En tanto, en horas de la tarde de este jueves se dictó una conciliación obligatoria, la cual fue rechazada por la Unión Tranviarios Automotor, por cuanto “se trata de un reclamo salarial”. Y confirmaron que “solamente dos empresas pagaron la totalidad de sueldo y este viernes prestaran servicio de manera normal. GM y 25 de Agosto”.

“El resto va a paro. Y se está decidiendo si es con asistencia o no a los lugares de trabajo”, señalaron.

El reclamo

El gremio que nuclea a los colectiveros había comunicado el miércoles que convocaba a sus afiliados a una medida de fuerza para este viernes, en razón que aún no se han cancelado los haberes de Febrero. Vergara, recordemos que había aclarado en cuanto a la modalidad de la medida, que las empresas que fueran cumpliendo con el salario pendiente, iban a levantar la medida y que por consiguiente iban a trabajar normalmente.

En el eje de la discusión, que tuvo varias reuniones a lo largo de todo el jueves, está la transferencia de los subsidios desde la Provincia a las empresas de transporte. Al no haberse cumplido los plazos administrativos entre el Gobierno y las patronales este viernes los usuarios se ven impedidos de poder trasladarse con normalidad a sus puestos de trabajo o a las escuelas.