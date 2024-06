Imputaron a tres militares del Ejército por el “bautismo” con cal viva

Lo ordenó el fiscal federal Carlos Casas Nóblega, por lesiones leves y abuso de autoridad militar contra un teniente coronel, un mayor y un cabo 1°. No se descartan más imputaciones. El fiscal federal Carlos Casas Nóblega ordenó ayer imputar a tres militares del Ejército por el “bautismo” con cal viva que se realizó en el mes de mayo a unos 35 paracaidistas que completaban su formación en el Regimiento 14 de Paracaidistas del Tercer Cuerpo de Ejército Córdoba, camino a La Calera. La imputación es por lesiones leves y abuso de autoridad militar contra un teniente coronel, un mayor y un cabo 1°. No se descartan más imputaciones. Durante el ritual, que se puede ver en un video que forma parte de la investigación, cada soldado se encontraba con una rodilla a tierra y mientras el superior le gritaba en la cara “¡Paracaidista!”, ellos respondían “¡Siempre!”, al mismo tiempo que se les arrojaba cal viva en la cara y quedaban cubiertos en medio de una nube de polvo blanco. El fiscal federal, Carlos Casas Nóblega, está a cargo de la investigación del caso ocurrido el pasado 17 de mayo durante la finalización del curso de paracaidistas. Los imputados están identificados como el teniente coronel Exequiel Poma, el mayor Eduardo Paván y el cabo 1° Mario Ortega. Desde el Ministerio de Defensa Nacional, encabezado por Luis Petri, se confirmó que han sido tomadas medidas disciplinarias contra 11 involucrados en el incidente. Se trata de un oficial jefe, dos oficiales subalternos, seis suboficiales y dos soldados voluntarios que han sido suspendidos mientras continúa la investigación. Fuentes del Ministerio de Defensa de la Nación indicaron a Cadena 3 que el caso ocurrido en Córdoba fue considerado como un episodio grave, aunque aclararon que se trató de un caso aislado. “Se trató de un hecho grave que generó lesiones en nuestros soldados, pero que no debe considerarse como una práctica de carácter institucional, sino como un hecho aislado y fuera de la normativa vigente”, dijeron a este medio desde el Ministerio a cargo de Luis Petri. Este caso recordó al de la muerte del subteniente Chirino en Paso de los Libres, en el que hubo procesamientos y detenciones. En ese caso, tanto la familia como el Ejército querellaron y denunciaron a quienes habían producido esa situación. En el episodio de Córdoba, todavía no se ha llegado a esa instancia. La muerte de Matías Chirino se produjo el 19 de junio de 2022 en el cuartel del GAMte 3, después de una “fiesta de bautismo” o “iniciación” que le hicieron al novato, que tenía 22 años. Dos compañeros de Chirino le advirtieron a un oficial de servicio a las 5 de la mañana de ese día que el subteniente estaba inconsciente en la habitación. El oficial de servicio fue hasta el cuarto y constató que el soldado tenía el cuerpo frío y sus signos vitales eran muy débiles; avisó a un superior, quien ordenó el traslado del joven al hospital San José. La autopsia reveló que murió por una “broncoaspiración por alimentos”. Como parte del “bautismo”, sus superiores lo habían hecho comer y beber en exceso, hacer ejercicios vigorosos y meterse en una pileta con agua sucia y fría, cuando la temperatura ambiente era de apenas 2°C. Fuente / Cadena 3