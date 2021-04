Muy emocionada Jimena Barón decidió retomar el contacto con sus seguidores y regalarles temas nuevos. Con una visible emoción presentó “Flor de involución” junto a su pequeño hijo Momo que sorprendió con su look.

“Me siento abrumada de cariño, porque fueron como nueve meses de nada. Estoy muy contenta”, comenzó diciendo Barón en la transmisión. Antes y después de escuchar su nuevo trabajo, la cantante se mostró muy conmovida por lo que significó para ella el buen recibimiento y el cariño de sus fans “Me había desacostumbrado” dijo.

Luego, se dedicó a contar un poco porque se alejó de todo. Lo primero que quiso aclarar es que el año pasado fue muy dificiíl, no solo por la pandemia en sí, sino por un momento personal complicado que estaba atravesando de extrema vulnerabilidad en donde necesitaba que no la juzguen más ni opinen de ella.

“No quiero que piensen que volví porque entendí la vida, no entendí una mierda, me va como el orto en el amor y seguiré escribiendo de desilusión, el amor no es mi área”. Confesó para luego decir: “Si chicos, estoy sola, los hombre me duran menos que un pote de queso crema”.

Y si bien no se refirió directamente al tema de Daniel Osvaldo, la canción claramente habla de esa breve “Involución” que tuvo al retomar la relación en plena cuarentena y que le valió criticas por doquier.

“Soy la cobra y la tonta o la Cobra tonta”

Por eso, y al igual que el ave fenix, Jimena capitalizó el mal momento y realizó una analogía para unir sus dos primeros trabajos “La tonta” y La Cobra” del que no solo surgió un logo nuevo sino que la definen por completo: “Soy la tonta y la cobra o la Cobra tonta” dijo.

Tras cerrar el vivo, escribió en sus redes junto a el dibujo, que también lleva en su pie,l y que sintetiza ambas personalidades: “Anduve patas para arriba, algo incómoda, igual crecí.

Me di cuenta que la verdadera fuerza nace de la más cruel vulnerabilidad y así, un día, floreció mi nuevo logo, mi nueva música y yo también”. Escribió y agregó.

“Espero que les llegue algo de todo esto, es la única razón por la que sigo haciendo canciones, y en algún lugar de ese camino, casi mágicamente, me curo. Los extrañé mucho. Soñé muchísimas noches y días con este momento. Dude también, mucho, me dió miedo, pero la vida en esos días de mierda, me dió señales, o al menos pensar eso me hizo bien. Siempre, a pesar de todo, soy más fuerte, ahí me abracé, prometí no soltarme y el miedo no se fue pero las dudas si”.

Para cerrar expresó: “Perdón y gracias. Los quiero con todo mi corazón y me hacen muy muy bien”.