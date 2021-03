“Llegado diciembre (de 2018), que ya había presentado mi divorcio yo, él estaba como loco… Yo tenía que viajar a Punta del Este por un trabajo. Ese viernes me desaparece el pasaporte, billetera, documentos, me sacaron todo de mi casa. Y al día siguiente me desaparece el celular también y estaba en el freezer, no sirvió más. Eso fue un 29 o 30 de diciembre”, recordó la conductora en un informe de Telenoche.

“Llegó Año Nuevo. Yo estaba incomunicada, en mi casa, sin documentos, perdí el trabajo. Estaba presa en mi casa. Y ahí es donde estaban las amenazas en donde me dice ´vos no vas a cumplir más años, vos vas a recibir una corona´“, detalló la modelo.

A su vez, reveló el grado de violencia que llegó a tener el padre de sus dos hijos: “En discusiones, me agarraba del cuello, del brazo, y me decía que si hubiese sido hombre, no me dejaría un sólo hueso sano“.

Por último, confesó que las agresiones de Contardi también las llegó a padecer su hijo menor: “Rocco me dijo: ´Estoy enojado porque dibujé la pared y papá me pegó en la espalda´“.