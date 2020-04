En las últimas horas desde la conducción de la OSEP que encabeza Norberto Bazán se habría tomado la decisión de discontinuar la atención directa de la Farmacia de la obra social de los trabajadores públicos y sus respectivas filiales en el interior y comenzar a brindar los medicamentos a través de la red de farmacias privadas.

La medida de la obra social estaría sostenida en los conceptos de la reforma del Estado que propone el gobernador Raúl Jalil de achicar estructuras y reconducir el gasto.

Lamentablemente hoy, en medio de una pandemia, y con enfermedades crónicas en gran parte de la población de afiliados, el desmantelamiento de la farmacia central implica no sólo el engorroso trámite de autorizar mes a mes la -costosa- medicación y recién ir a la privada, sino un perjuicio económico dado que las redes farmacéuticas tienen como tope de descuento un 40%, al menos para los afiliados de la OSEP.

Como ejemplo, un afiliado enfermo de Parkinson que está en el Plan de Afecciones Neurológicas, goza del 80% de descuento. Es decir que entre la Levodopa y el Pramipexol genéricos le implican un gasto aproximado de entre 6 mil pesos mensuales, que si los “retira” en las farmacias de la OSEP pagaría alrededor de $1.200. En cambio, con la modificación ya implementada, el afiliado -que podría ser un empleado municipal que cobra 14 mil pesos al mes- tendrá que pagar $3600, pero como las privadas no comercializan genéricos, el costo de adquirir sus medicamentos se eleva a casi al doble.

En la misma condición quedarían los distintos planes para diabéticos, cáncer, celíacos, etc. de todos modos, trascendió que debido a la emergencia aún no se firmó un nuevo convenio con las farmacias y que en las próximas semanas se podría avanzar para que también adhieran a los planes de atención y descuento que ya tienen los afiliados actualmente. Lo que no va a cambiar es el trámite mensual de auditoria que realiza la OSEP que es monitoreado desde el área de Planificación, según aseguraron voceros de la entidad a afiliados que plantearon su inquietud.

Por otro lado, y según información en curso de investigación, ya no se estaría comprando más medicación desde la OSEP y habría comenzado una suerte de balance de stock de los existentes en la Farmacia Central, sumado al no envío al interior de la medicación requerida dado este panorama, que ya habría sido comunicado internamente para ir “derivando gradualmente” a los afiliados a las farmacias privadas.