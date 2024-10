La importancia de Fierritas para evitar la anemia en menores de 5 años

Profesionales del Ministerio de Salud de la provincia hacen hincapié en la importancia de prevenir la anemia en la primera infancia a partir de la adhesión al Programa Fierritas. En el marco de la Ley 1000 Días, este programa es una estrategia que busca paliar las estadísticas a nivel nacional, en cuanto a la anemia y su incidencia en niños y niñas; es un producto de fácil administración, por lo que los equipos de Salud, buscan la adherencia de adultos que tengan a su cargo niños y niñas menores de 5 años. Los profesionales, explican que el sobre de Fierritas se debe mezclar en la primera cucharada de comida (tipo papilla, NO en líquidos) que se ofrece al niño o niña; combinado con cítricos (naranja, mandarina, limón) se aprovecha más. Asimismo es importante resaltar que NO se debe consumir con lácteos. Desde Salud hacen hincapié en la importancia de continuar con la lactancia, aun incorporando la medicación. Fierritas es un producto de distribución gratuita, que tiene como prioridad la población que solo tiene cobertura pública, con el fin de favorecer la equidad. Se recomienda a la población que tengan a su cargo niños y niñas de 6 meses a 5 años, consultar con los profesionales médicos que les indicara la medicación, en los siguientes Centros de Salud. • Hospital de Niños” Eva Perón” • Maternidad provincial “25 de Mayo” • CAPS Alem. • CAPS “Dr. Edgardo Acuña” • CAPS “Dr. Carlos Bravo” • CAPS “Valle chico” • Hospital Zonal de Icaño • Hospital de Quiros • Hospital de Chumbicha “Roberto Ramón Carro” • Hospital de Londres • Hospital de Belén “Dr. Segundo Enrique Muñiz” • Hospital de Santa María “Luis Alberto Vargas” • Hospital de Tinogasta “San Juan Bautista” ¿Qué es la anemia? La anemia es un grave problema de salud pública en el mundo; a pesar de que ocurre en todas las edades, afecta especialmente a los niños y niñas entre 6 y 24 meses y a las mujeres en edad fértil, debido a que en ambos momentos del ciclo vital los requerimientos de hierro son máximos para el organismo y cubrirlos con la alimentación es un desafío. Se calcula que 1 de cada 3 niños tiene anemia; en algunas provincias llega a ser 1 de cada 2 niños. La anemia significa que los niños y niñas tienen disminuidas las chances de crecimiento, de desarrollo intelectual, de talla, de defensas, etc; es una enfermedad que no da síntomas pero que disminuye las potencialidades de lo que puede ser esa persona.