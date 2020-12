En el marco de las declaraciones mediáticas por parte de la presidenta del cuerpo, Susana Acosta, de hacer asistir por la fuerza pública a las sesiones a los concejales Segura, Guerrero y Arpires.

Los concejales involucrados enviaron una nota aduciendo que: “no corresponde realizar ninguna convocatoria, ya que no existe ningún sustento legal para hacerlo, el artículo 87° de la carta orgánica municipal establece con claridad que el periodo legislativo de sesiones ordinarias va desde el 1 de febrero hasta el 23 de diciembre de cada año…”

El texto de los ediles finaliza diciendo: “ante lo expresado, será la justicia quien determinará la irregularidad, ante la normativa vigente”.

Al conocerse la nota de los concejales, la edil Verónica Segura, realizó enérgicas declaraciones a Radio Fray, donde al ser consultada sobre el por qué de las declaraciones de la presidenta del cuerpo deliberante, expresaba lo siguiente: “La presidenta está fuera de las normativas legales, porque el periodo legislativo ya finalizó,por mi parte, nunca he tenido una irresponsabilidad legislativa, con estas actitudes me siento manoseada y pisoteada por la presidenta del C.D”.

Entre otras cosas, también expresó: “No le dicen al pueblo que quieren aprobar un reglamento interno que no es lógico y remite a apetencia de intereses personales, ellos piden por minoría modificar ordenanzas” , al ser consultada por la aprobación del presupuesto 2021 dijo “El presupuesto no se aprobó por ellos”, así mismo se lamentó: “El Concejo Deliberante de F.M.E de honorabilidad no tiene nada, es un conventillo”.

Ante la consulta sobre la relación con su compañero de Bloque, Daniel Vildoza, sostuvo que “Hoy el Concejal Vildoza tiene competencias personales con la presidenta del cuerpo por apetencias y nombramientos de familiares”, “Vildoza nombró en Planta permanente a su cuñada y me hablan a mí de hipocresía, por situaciones como estas nos encontramos distanciados institucionalmente”.

En cuanto a lo político partidario dijo: “Diferimos mucho con el compañero de bloque, debido a que él tiene una situación interna muy fuerte dentro del Radicalismo desde lo personal”. Además, sostuvo algo que tampoco comparte es que “Vildoza piensa en pedir colaboración, pero nunca pone de su bolsillo”.

Al ser consultada por las expresiones vertidas en los diferentes medios por parte de la presidenta del cuerpo dijo “La Presidenta del Cuerpo se muestra enojada porque este año legislativo en su gestión ha sido un fracaso”.

Al ser indagada sobre si la fractura en la relación con la presidenta del cuerpo se dió con la denuncia por la falsificación de su firma, Segura argumentó: “la presidenta se molestó mucho por la denuncia que realicé por la falsificación de mi firma, argumentando que muchas veces lo hicieron, pero mi firma no la falsifica nadie”, y además sentenció : “Ella está pensando en sus candidatos para el 2021 y la reelección de su pareja como Concejal por San Antonio”.

Al momento de ser consultada por las estadísticas sobre proyectos presentados, que la presidenta expone en sus redes sociales “¿Que hicieron con mis proyectos presentados con el Concejal Vildoza, los tiraron por el inodoro?”, “La presidenta no puede mostrar al Pueblo lo que nunca hizo, esto me deja un sabor muy amargo” con ofuscación también dijo “Dejémonos de joder con el Pueblo, es un Concejo Deliberante no un Conventillo”.