“Yo tuve una relación muy superficial, casi esporádica, con uno de los agresores. Hasta que supe que era casado.

Decidí terminar la relación en el mes de octubre del año pasado y presuntamente se divorcia hace unas semanas y a raíz de esto se supone que se venga de mí

. Estuve en contacto con su esposa durante varios meses e imagino que viene por este lado”, contó este miércoles Karla al canal C5N.”El otro agresor no le abrí más la puerta de mi casa por otras cuestiones, y bueno, gente que no se pone de acuerdo”, convino la mujer sobre el episodio ocurrido a las 2 de la mañana de este miércoles.

En el video que hay del episodio se puede ver a dos hombres que se acercan a un edificio de la calle 63 y 2, en el barrio El Mondongo de La Plata, para prenderle fuego a la instalación eléctrica que da a la vereda. También le dejaron a la mujer una pintada para amedrentarla, una clara amenaza signada por la violencia de género: “Karla, sos boleta acá y en el Hilton”.

“Obviamente tengo mucha ansiedad, tengo mucho miedo”, dijo Karla. “Sé que las amenazas podrían ser cumplidas por parte de estos dos agresores. Si bien están las medidas (de restricción) permitetrales, se ha vencido el plazo de la custodia policial y por eso fue que pasó esto, si hubiera estado el agente no hubieran incendiado la puerta del edificio”, aseguró.

La Plata: una mujer denunció ser víctima de violencia de género por parte de dos “conocidos”

“Si bien de la parte del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad me brindaron asistencia de muchísimas maneras, todavía no pasé a buscar el botón antipánico porque esto tomó otra clase de gravedad. Salieron las dos órdenes permitetrales, tuve cutstodia policial durante 10 días. Pero no se han realizado allanamientos para comprobar que estas dos personas fueron los autores materiales. Y ya es tarde para que la fiscalía dé esta orden”, reveló la mujer.

“Al viernes, cuando ya no tenía más custodia, me encargué de hacer las diligencias para renovarla y todavía no fui notificada. Estoy sola, otra vez”, expresó con la creciente preocupación de ver cumplidas las amenazas.

“Creo que necesito custodia hasta que esta persona sea vista muy cerca mío y pueda ser apresada”, señaló la víctima, que además de la violencia de género sufre la presión de tener que mudarse del departamento que alquila en el barrio El Mondongo de La Plata porque el consorcio le cobró $ 87.000 de expensas para arreglar el daño en el frente y una vecina le mando carta documento.

“Quieren que me haga cargo de todo lo que hicieron los agresores. Por parte de la inmobiliaria se está insinuando que me vaya”, explicó Karla, quien sabe que la mudanza no es posible cuando está “trabajando al 30%” de lo que hacía antes de la pandemia.

