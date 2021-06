El Ministerio de Salud de La Rioja emitió este lunes un comunicado en el que se expresó la preocupación oficial por la detección de casos de Covid-19 provocados por las cepas de coronavirus hipercontagiosas conocidas como Manaos y Británica.

Unas 23 muestras fueron analizadas en el Instituto Malbrán, desde donde dijeron que se detectaron variantes que corresponden a las cepas de Manaos y la Británica B.1.1.7(UK), tanto en la Capital de La Rioja como en varios lugares del interior, donde antes no se habían detectado. Estas 23 muestras fueron seleccionadas por la Dirección de Epidemiología y el Laboratorio de Biología Molecular con el objetivo de monitorear la evolución del virus en tiempo real, e identificar variantes de interés para la salud pública en La Rioja. También se informó que se tomaron en distintos grupos de edad y sexo durante los últimos 14 días. El objetivo fue identificar la variante de Preocupación (VOC) asociada a un aumento de transmisibilidad o empeoramiento de la situación epidemiológica, y el resultado fue la identificación de la Variante P.1 (Manaos) y la variante B.1.1.7 (UK) británica, en 16 muestras positivas para SARS CoV-2 (70%). Las muestras positivas de la variante de Manaos se encontraron 2 en el Departamento Capital y en el interior provincial 1 en la localidad de Catuna, 1 en la ciudad de Chepes, 2 en el Departamento Chilecito, 1 en la localidad de Milagro, 1 en la localidad de Olta, 1 en la localidad de Punta de los Llanos, 2 en el Departamento Vinchina, y 2 en el Departamento Villa Unión. De la variante británica del coronavirus fueron positivas tres muestras, en el Departamento Capital 1, en la ciudad de Chamical 1, y 1 en la localidad de Tama. Ante esta situación, el Ministerio de Salud de La Rioja pidió a la población “profundizar los cuidados ante la posibilidad de contagio, respetar las medidas dispuestas por el Gobierno riojano y el COE, y responsabilidad individual, ya que la pandemia no terminó y es necesario extremar las medidas sanitarias para que la Covid-19 no avance con estas cepas de mayor contagiosidad”.

Fuente: Minuto1