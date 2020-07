no le importó que los delincuentes estuvieran armados,

“Los vi cuando estaba cerrando el portón y lo único que quería hacer era sacar a mi nene del auto. Es mi único nene, casi lo pierdo antes que nazca, no puedo tener otro. Sentí que se llevaban todo, no me importó el auto. Me desesperé, no me importó que tengan armas”,