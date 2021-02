En esta nota, recordamos los momentos, las frases, las fotos y los encuentros más memorables del ex presidente de la Nación Carlos Saúl Menem.

El ex presidente de la Nación Carlos Saúl Menem falleció tras pasar algunos días internado en el sanatorio Los Arcos, donde había sido ingresado por una infección urinaria

Tras su fallecimiento, desde Filo.news recordamos los momentos históricos que protagonizó el ex presidente nacido en la provincia de La Rioja. Spots, frases, fotos, reuniones. discursos y más.

De Argentina a Japón en una hora y media

“Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual, desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratósfera y, desde ahí, (se va a) elegir el lugar al que quieran ir, de tal forma que, en una hora y media, podemos estar, desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo”.

Menem y Mandela

Menem y Charly: Say no more

Carlos Menem y Michael Jackson

Carlos Menem y Diego Maradona en el partido con la Selección argentina

Carlos Menem y Xuxa

“Menem lo hizo” Carlos Menem y el partido de básquet a la solidaridad Carlos Menem con Pelé El Ferrari Carlos Menem bailando en el programando Almorzando con Mirtha Carlos Menem preso Carlos Menem junto a Boris Yeltsin, ex presidente de la Federación de Rusia Fuente: Filo.News