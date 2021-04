Lucas Torreira siempre manifestó sus ganas de estar en Boca, pero ahora la situación parece estar más cerca que nunca. Además de atravesar una situación personal delicada tras el fallecimiento de su madre, ahora se suma el deseo de estar cerca de su familia y el esfuerzo propio para generar una salida de Arsenal a préstamo se acelera.

En esta oportunidad, rompió el silencio en F90 y dejó en claro sus intenciones, además de que sería cumplir un sueño vestirse con la azul y oro. “Siempre lo dije de que me muero por jugar ahí. No sólo porque esté pasando este momento personal, sino que siempre”, expresó el mediocampista.

“Si no es ahora en junio será más adelante. La noche que fallecie mi mama, a las 4.15 de la mañana me llamaron y uno de los primeros que recibió la noticia fue mi representante al que le dije que me quería volver de Europa“, sentenció al respecto, contando que la situación es complicada.

“No viene desde ahora sino que desde hace dos años que no estoy pasando en un muy momento en lo personal y no estoy jugando como quiero. Eso me duele porque soy un jugador que vive del juego y el estado depende de eso”, contó sobre su paso a Atlético de Madrid a préstamo.

“Mi papá, emocionado porque estaban hablando de mi, entre lágrimas me dijo que era el momento. Me lo dijo y yo no lo esperaba. Verlo a él destruido por la muerte de mi vieja es muy fuerte. Estuve mucho tiempo lejos de mi familia, me fui a Italia con 17 años y me duele estar solo en fechas puntuales”, contó.

Lucas Torreira.

“Estando en Argentina puedo agarrar un barco o el auto y me voy a ver a mi familia. Mi intención nunca fue volverme de grande. Quería venir a Boca desde siempre, y ya tengo 25 años. No conozco La Bombonera, solamente lo vi en Madrid cuando perdimos la final contra River”, remarcó.

Por último, dejó en claro las condiciones en las que se daría su contratación. “Solamente llegaré a Boca a préstamo porque en este momento no sé cuántos millones valdrá mi pase pero seguro es mucho para el mercado argentino y me quedan dos años de contrato todavía”