La diputada nacional y ex Gobernadora de Catamarca es la flamante precandidata a senadora nacional en primer término por el Frente de Todos, con miras a las PASO de septiembre próximo. Luego de que el sábado a la medianoche se cumpliera el plazo previsto en el calendario electoral para la presentación de precandidatos de las distintas fuerzas ante las Juntas Electorales de cada espacio político, la flamante precandidata a senadora nacional por el Frente de Todos, Lucía Corpacci, abordó sus sensaciones, pidió a todos los catamarqueños que ejerzan su derecho y deber ciudadano concurriendo a votar en las PASO de septiembre y en las generales de noviembre y destacó la gestión de la pandemia a nivel nacional y provincial.

En diálogo con la prensa, la diputada nacional y ex Gobernadora de Catamarca estimó que por la complicada situación generada por la irrupción del virus COVID-19 la gente no quiere hablar de política, porque tiene otras preocupaciones en mente. No obstante, consideró que “hay que trabajar con cada uno de los catamarqueños y catamarqueñas para transmitirles que la política no sólo es una disputa de espacios, que lo es, porque no vamos a negar que disputamos espacios. Pero también la política es el lugar donde se planifica una provincia y un país, y quienes la ejecutan son importantes, para que esa planificación se lleve a cabo. Y que sea en beneficio de todos”. La legisladora nacional señaló que en ocasiones no valoramos lo que es vivir en democracia, tener libertad, poder elegir y decir qué nos gusta y qué no. “Sé que todos no aprecian la política y no quieren involucrarse en ella, pero lo que no podemos es ser indiferentes. Por eso quiero pedirles a los catamarqueños y catamarqueñas que vayan a votar. Es importante ir a elegir qué modelo queremos, cómo queremos desarrollarnos, hacía dónde queremos ir. ¿Queremos un país donde se tienen que enriquecer unos pocos, hacerse muy ricos para que después le llegue a los demás? ¿O queremos un país que aún con las dificultades, aun lentamente, vayamos creciendo todos armónicamente, con derechos básicos universales todos? Yo creo que esa es la pelea y sobre lo que tenemos que trabajar”, reflexionó. En cuanto a cómo imagina la campaña que se avecina con miras a las Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias que se celebrarán en septiembre y las generales de noviembre, Lucía estimó que serán unas elecciones atípicas y una campaña corta, donde por la situación de pandemia que atravesamos incluso la fiscalización en las mesas se complica. A su vez, la ex primera mandataria señaló cómo afronta su precandidatura y lo que será su rol en el Senado de la Nación si los catamarqueños la eligen nuevamente para representarlos. “Fui senadora hace muchos años. Y no es lo mismo ser legislador cuando uno pasó por un cargo del Ejecutivo, que cuando no pasó. Se adquiere una experiencia que uno no tenía antes, entiende cosas del Ejecutivo, que antes no”, expresó, e hizo hincapié en que desde la Cámara alta del Congreso continuará trabajando por el crecimiento y desarrollo de Catamarca. Por último, Corpacci destacó la campaña de vacunación como una herramienta y una estrategia fundamental para superar la pandemia. En ese orden, recordó que si bien en un primer momento muchos laboratorios no cumplieron con la entrega de vacunas que habían comprometido a los Estados nacionales, “lo bueno es que todas las vacunas fueron buenas y efectivas. Nuestro país, luego de que desde sectores de la oposición cuestionaran sin fundamentos a nuestro Presidente Alberto Fernández, está dentro de los 19 o 20 países que más vacunaron. Y eso es un mérito”. “Creo que a nivel nacional hubo un muy buen manejo de la pandemia. Al igual que en el escenario provincia. En Catamarca hay que valorar la decisión acertadísima del Gobernador Raúl Jalil de usar el espacio para crear el Hospital Carlos Malbrán, infraestructura grande y hermosa que pudo ser recuperada y ponerla a disposición de la Salud. Porque tampoco los niños y los abuelos la podían usar. Cuando pase esto la volverán a usar. Mientras tanto ese espacio permitió que el personal de Salud se vaya capacitando, preparando”, finalizó.