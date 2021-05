Soria habló con el programa Minuto Uno donde disparó munición gruesa contra los cinco miembros de la Corte al considerar que el fallo sobre el alcance de las restricciones a las clases presenciales impuestas mediante el DNU del Gobierno nacional “no tiene fundamentos jurídicos”.

“Fue un show político”, calificó Soria a la postura tomada por parte del máximo tribunal. “La Corte tomó intervención sobre un DNU que venció el viernes pasado y define ayer, virtualmente, mandando a los chicos y docentes a las escuelas, con esa presencialidad que ni ellos tuvieron para firmar el fallo”, fustigó. Desde el punto de vista jurídico “no merece análisis porque no tiene fundamentos jurídicos”. Allí hizo una salvedad y mencionó el voto de Carlos Rosenkrantz quien buscó argumentar la sentencia hablando de la autonomía de Ciudad: “Hablamos de Rosenkrantz que tiene cientos y cientos de llamados de Pepín Rodríguez Simón”, dijo, y lo vinculó con el exdiputado del Parlasur y presunto miembro de la “Mesa Judicial M”. El ministro también cuestionó la doble vara de la Corte para responder sobre la utilización de la herramienta del decretos por parte del Poder Ejecutivo. “Esta Corte es la misma que no dijo nada cuando Macri le quiso poner dos jueces por decreto”, manifestó y señaló que los magistrados también guardaron silencio ante el escándalo de las escuchas ilegales del macrismo. Soria consideró la sentencia como “una reacción a la propuesta del presidente” de revisar el funcionamiento del Poder Judicial. “Es gente que se sentía cómoda con el gobierno de Macri, con esa mafia, con el armado de causas contra periodistas y la oposición. (Sobre eso) no dijeron nada. Cuando viene el presidente queriéndole devolver el prestigio al Poder Judicial, se ponen como loco. Esto es el fallo de ayer”, continuó. Sin embargo, el funcionario evitó caratular al Poder Judicial como un todo homogéneo y señaló que “son reacciones que tiene un sector… digo un sector porque no son todos los jueces”. En ese sentido puso como ejemplo algo que ocurrió en Tucumán: “La Corte tucumana tenía 200 millones ahorrados y se lo prestaron al Gobernador Manzur para que compre respiradores y camas. No son todos los jueces lo mismo”, concluyó.