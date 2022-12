Por su parte, el intendente comentó que “es un honor venir a inaugurar la capilla San Martin de Porres, porque es el patrono de la justicia social que es igualdad, y hoy el barrio tiene más igualdad. Van a poder disfrutar del SUM para poder realizar fiestas, compartir momentos juntos, una capilla y no tener que trasladarse a otro lugar para cultivar su fe, y que los chicos con estos nuevos juegos y gimnasio al aire libre puedan disfrutar en su barrio”.

“Esto es gracias a ustedes, porque confiaron en la herramienta del presupuesto participativo, sé que no es fácil hoy en día el no creer en los programas o en la palabra de quienes están en la política. Por eso agradezco a los vecinos por decirnos qué necesitaba el barrio, porque circunstancialmente los que estamos en un cargo no sabemos todo, ustedes realmente saben lo que necesitan.”