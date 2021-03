El ex presidente, Mauricio Macri, negó en una entrevista que se presente como candidato para las elecciones legislativas de octubre y aseguró que tiene “clarísimo” que Cristina Kirchner “lo quiere preso”, pero advirtió que está “muy tranquilo”. Además, se refirió a la posibilidad de volver a postularse a presidente en 2023: “”Ni yo sé qué voy a hacer, es una eternidad para la Argentina”.

Además, el ex funcionario explicó que “la mayoría de las causas”, contra Cristina Fernández, quien denunció un sistemático ataque judicial llamado Lawfare, “se iniciaron antes” de su gobierno. “El kirchnerismo ha vuelto como una autocracia, ella está viendo hasta que límite puede llegar. La autocracia no es democracia”, expresó. En ese contexto, Macri afirmó que “sin dudas manda Cristina Kirchner” dentro del Gobierno y agregó: “No lo sé definir, es una situación anómala. La Argentina está sin rumbo y sin conducción, por eso cada día estamos un poco peor. No tenemos política exterior, ni política económica, no se sabe qué quiere el Gobierno, que además abandonó a la gente con políticas de inseguridad. Y el Gabinete es inexistente”. Con respecto a la fotografía tomada en el Zoom realizado por los referentes de Juntos por el Cambio: “Había terminado de hacer gimnasia y me estaba vistiendo en mi cuarto, por eso mi mujer Juliana salió también, pero estaba vestida, ya le había hecho el desayuno a Antonia. No sigamos más con esa pavada del vago”. Por otra parte, develó que la familia Moyano “extorsiona”, siendo esta una “práctica habitual de Pablo Moyano, una de las causantes de que el país no pueda crecer”. Y también culpó a los responsables del sindicato de camioneros por el sobreprecio que tienen los productos, asegurando además que “los productos no puedan llegar a ser exportados”. Con la ilusión de volver al poder en 2023, anticipó que el próximo gobierno debe “crear trabajo y leyes laborales modernas con baja de impuestos que ya no se pueden pagar”. Al respecto, confirmó que intentó llevar a cabo estas prácticas pero que sectores empresarios y sindicales le “torcieron” el brazo. Por último, fue consultado por la mesa judicial durante su gestión de gobierno, por la cual afirmó que “jamás existió” y que “la que existió evaluaba leyes” que se impulsaban, y concluyó: “Jamás me ocupé un minuto de la causa de Cristina, me ocupaba del futuro de los argentinos”.