El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Catamarca, Guillermo Varela dio a conocer el modo en que se están trabajando en las farmacias catamarqueñas y dejó algunas sugerencias para los jubilados y las jubiladas. Cabe señalar que esto se realiza en el marco de las medidas de prevención del coronavirus.

Varela, señaló que en las farmacias “diagramamos un protocolo de atención con medidas básicas”, que es “lo mismo que tiene que hacer toda la gente”. “En lo que hace particularmente a la atención (al público), atendemos manteniendo una distancia de (un) metro y medio o dos” y “haciendo pasar al salón de atención a gente que mantenga esa distancia”. “En las farmacias más chicas, dónde la superficie es menor, han cerrado las puertas y atienden por la ventanita turnera”, agrego.

Varela, resaltó que hay limpieza de mostradores, lapiceras, teclados –entre otros– cada 20 o 30 minutos. Y también lavado de manos frecuente.

Jubilados y jubiladas

“Sugerimos que no vengan a la farmacia, si es que pueden enviar a alguien. Si no les queda alternativa, que llamen a la farmacia de preferencia, que les preparen el pedido (con) lo que vayan a necesitar para que no pierdan tiempo, (para que luego) pasen directamente y retiren”, indicó Varela.

Por otra parte, mencionó que “si tienen que hacer algún trámite como la autorización de alguna obra social o algo así, pasar los datos por teléfono, que ya tengan todos los papeles listos para que pasen y firmen, nada más”. Con esto, se busca que “no pierdan tiempo” y “no se expongan”.