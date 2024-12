La promoción One Shot Plus Alimentos registró nuevamente ventas récord en su edición correspondiente al mes de octubre. Según datos proporcionados por el Ministerio de Economía, se registraron ventas por $11.755.087.866,91. En lo que respecta al aporte que realiza el Gobierno Provincial para el funcionamiento de la promoción, la suma de octubre fue superior a los $2.300 millones. Otro de los datos proporcionados, gracias al trabajo conjunto con el Banco Nación, es que durante dicha edición el número de usuarios que utilizó la promoción fue de 98.172, generando casi 13.000 más que la anterior. One Shot Plus también es beneficio para el sector privado de la provincia, puesto que mes a mes la cantidad de comercios adheridos a la promoción se incrementa. En total, ya son 518 los comercios que trabajan con esta dinámica en los distintos puntos de la provincia. La semana pasada, del 2 al 8 de diciembre, tuvo lugar la Edición Noviembre del One Shot Plus que contó con la visita del presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y su equipo de trabajo, quienes pudieron observar en terreno el beneficio e impacto positivo que tiene en la sociedad el OSP. En dicha ocasión, Tillard confirmó la continuidad de la promo afirmando que “vamos a renovar el convenio y vamos a insistir con esta promoción, siempre trabajando a favor de todos los catamarqueños”. Irrupción La irrupción del One Shot Plus en el programa Días de Ensueño se hizo notar. Mientras que las ventas en junio 2024 se encontraban en valores alrededor de los $6.000 millones de pesos para todo el programa, en julio las ventas generadas por el nuevo One Shot Plus solamente alcanzaron cifras cercanas a dicho valor. Para dimensionar mejor este crecimiento, las ventas de alimentos del One Shot pasaron de $1.400 millones a $5.300 millones, más que triplicando su valor en un mes. Mes tras mes fue generando nuevos récords de ventas: $7.200 millones en agosto, $8.700 millones en septiembre y $11.000 millones setecientos en octubre. En tan sólo 4 meses las ventas crecieron 7 veces su volumen. Otra manera de registrar este crecimiento explosivo es analizando la cantidad de operaciones realizadas en los comercios adheridos a la promoción. Mientras que en junio las operaciones de One Shot alcanzaron las 36.500, en octubre superaron las 211.000 (crecimiento del 481%). Detrás de este notable crecimiento destacamos las siguientes razones: *1) Inclusión de nuevos medios de pago y transformación digital*: la incorporación de nuevas formas de pago, en particular la tarjeta de débito, y la evolución hacia el uso de herramientas digitales como las aplicaciones BNA+ y MODO han tenido un efecto multiplicador. Este cambio no solo amplió las opciones disponibles, sino que también potenció la inclusión financiera, aumentando el número de clientes que operan digitalmente. *2) Incremento de usuarios y cuentas activas*: la cantidad de usuarios fue creciendo en cada promoción One Shot Plus, donde en la última edición se registraron alrededor de 100.000 usuarios. Asimismo, se observaron 13.000 nuevas cuentas activas y una cantidad similar de nuevos usuarios operando en la app BNA+. *3) Crecimiento en la red de comercios adheridos*: Este fenómeno se sintió en toda la provincia, con un notable aumento en la cantidad de comercios participantes. Entre junio y agosto, el número de comercios que operan dentro del programa se incrementó en 143 locales, lo que representa un crecimiento del 58%, destacándose los departamentos La Paz y Tinogasta. Aunque la capital provincial sigue concentrando más del 50% de las ventas, el impulso en el interior muestra que la promoción está logrando un impacto cada vez más amplio y diverso. Esta iniciativa multipropósito cuenta entre sus efectos una mayor registración de las operaciones comerciales, con el consecuente beneficio de una mayor recaudación fiscal. El One Shot Plus no solo ha superado expectativas, sino que también ha demostrado ser un motor de transformación para la economía local, consolidando al programa como un pilar clave para comercios y usuarios en toda la provincia.