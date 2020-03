Ante la pandemia del virus COVID-19 (Coronavirus) declarada por la Organización Mundial de la Salud, y en el marco del DNU N° 260/20 emanado por el Poder Ejecutivo Nacional y el Decreto N° 551/20 del Poder Ejecutivo Provincial, la Obra Social de los Empleados Públicos definió las siguientes acciones para proteger tanto al afiliado como a nuestros empleados:

• Recordar a los afiliados *NO concurrir* a Casa Central si no es extremadamente necesario y por alguna urgencia.

• Repetir que se encuentra funcionando el sistema de autorización online para ser utilizado por los afiliados en los centros de salud habilitados con una cartilla de prestaciones completa para la mayoría de las consultas y prácticas. Para consultar los centros de salud, las tarjetas para pagos y la cartilla, pueden dirigirse a nuestra página web www.osep.gob.ar o nuestra página de Facebook: OSEP Catamarca.

• Reforzar los canales de comunicación que OSEP tiene con nuestros afiliados: Línea de Atención Telefónica (383-4850600 ó 0810-888-6737), correo electrónico: atencionafiliadoosep@gmail.com y urgenciasyemergenciasosep@gmail.com, y nuestra página de Facebook: OSEP Catamarca.

• Habilitar un número interno más para la atención telefónica al afiliado en Farmacia. De esta manera, los internos habilitados serán los siguientes: 148 y 169.

• Remarcar que para cualquier consulta y trámites en general *NO concurrir a la sede de la Obra Social*, sino que realizar dicha consulta a través de los canales de comunicación ya nombrados y a través de nuestra página web www.osep.gob.ar para el seguimiento de expedientes.

• Para promover la utilización del sistema de autorización online en los centros de salud de la Capital, se habilitará dicho sistema sin necesidad de presentar el nuevo carné de afiliado. De esta manera, *con la presentación del DNI podrá tener acceso al beneficio*.

• En el caso que el afiliado deba dirigirse obligatoriamente a OSEP para la obtención de una orden, se pondrán en funcionamiento cinco (5) cajas de arancelamiento y cobro. De esta manera, personal autorizado que estará en la puerta principal hará pasar de a cinco personas para evitar aglomeraciones y que la espera se realice al aire libre, con una permanencia mínima en el edificio.

• Concentrar toda la atención en Casa Central. De esta manera, *las delegaciones y bocas de expendio no funcionarán durante este periodo*.

• Se habilitará un horario especial para adultos mayores: de 7 a 8 de la mañana. Además, habrá una caja exclusiva para adultos mayores.

• Habilitar un buzón que se ubicará en Planta Baja para que los afiliados puedan depositar la documentación para autorizaciones de auditoría médica. Dicha documentación tendrá que ir acompañada de los datos de contacto del afiliado para que una vez realizado el trámite se les comunique al respecto.

• Se dispondrá de personal administrativo para que informe al afiliado sobre la modalidad de utilización de dicho buzón.

• Prorrogar los plazos de trámites personales como medicamentos y coberturas especiales por un lapso de 60 días.

• Renovar automáticamente la provisión de medicamentos por resolución por un lapso de 60 días.

• Suspender transitoriamente los trámites de renovación de carnés hasta el 31 de marzo.

• Suspender transitoriamente los trámites de afiliaciones (titulares, voluntarias, adherentes y particulares) hasta el 31 de marzo *CON EXCEPCIÓN* de altas para recién nacidos.

• Suspender transitoriamente las derivaciones a otras jurisdicciones, atendiendo a las medidas adoptadas por el gobierno nacional que restringen los viajes en micro de larga distancia y el desalojo de los hoteles de pasajeros, para evitar el traslado masivo de personas de provincia a provincia. Cabe aclarar que se *mantendrán las derivaciones de urgencia en caso de ser necesarias*.

• *Autorizar* las licencias extraordinarias para todos los empleados que entren dentro del grupo de riesgo: mayores de 60 años, embarazadas, diabéticos tipo 1, inmunodeficientes, oncológicos y personas con cardiopatías y enfermedades respiratorias crónicas.

• Disponer el otorgamiento de licencia para los empleados garantizando el funcionamiento mínimo de las áreas de acuerdo a los criterios de cada jefe. Asimismo, se fomentará el trabajo desde el hogar en el caso que sea posible.

Estas medidas, decididas por el equipo de gestión de OSEP, comenzarán a regir desde este miércoles 18 de marzo.

Solicitamos la mayor comprensión y solidaridad de todos los afiliados para cuidar la salud de toda la población, ya que la situación es dinámica y cambia diariamente.