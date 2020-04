A partir de mañana jueves 2 de Abril, para garantizar que las personas afiliadas tengan acceso a los medicamentos de forma simple y rápida, PAMI implementa un nuevo sistema de dispensa de medicamentos. Cada médico y médica debe garantizar el acceso telefónico o vía mail.

De esta manera, las afiliadas y afiliados no deben acercarse al consultorio de su médica o médico de cabecera para la prescripción de sus recetas, sino que pueden contactarlos telefónicamente o vía mail.

Las médicas y los médicos envían sus recetas electrónicas por sistema automáticamente a las farmacias y las personas afiliadas o familiar retiran directamente sus medicamentos de las farmacias, sin necesidad de presentar la receta en papel, únicamente con DNI y credencial de PAMI. Paralelamente, recibirán un mensaje de texto o mail de PAMI confirmando que su receta electrónica se encuentra disponible en la farmacia. De todas maneras, el Instituto aclaró que no recibir un mensaje de texto o mail esto no afecta la dispensa del medicamento.

Las autoridades hicieron algunas aclaraciones sobre la nueva disposición. “No modifica aspecto alguno vinculado a la política de cobertura vigente, no aplica para psicofármacos, medicamentos oncológicos y tratamientos especiales (segmento OYTE), que deberán seguir el circuito habitual.”

Asimismo, recordaron que todos los médicos de cabecera deben atender a su cápita –ya que son considerados “personal esencial para el servicio de salud”-. No hacerlo es causal de rescisión con culpa del contrato debiendo abonar una multa igual al total de la facturación de los últimos tres meses de facturación estando sujetos a otras penalidades. La prestación de los servicios asistenciales a su cargo en el lapso de vigencia del contrato, se considerará servicio de asistencia social de interés público (art. 33 Ley 23.661) y que la interrupción de las prestaciones convenidas se considerará infracción para la normativa vigente.

Si por cualquier motivo el médico o médica no atienen, las personas afiliadas deben llamar al 138 (número gratuito de PAMI) o ingresar al formulario web en www.pami.org.ar .

SE ADELANTÓ LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

Se informó también que ya inició la Campaña de Vacunación, con la cobertura en las residencias de larga estadía (geriátricos) y centros de diálisis. “Solicitamos a los afiliados y afiliadas que se queden en sus casas, pronto comunicaremos el cronograma de inmunización para que no haya aglomeraciones en las farmacias.”, manifestaron.