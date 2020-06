Fernando Hidalgo, representante del jugador, aseguró que Los Ángeles Galaxy no pagará la cláusula de 20 millones por el delantero y deberá volver a Boca.

Cristian Pavón mostró su mejor versión futbolística en Boca, su rendimiento fue muy alto y sostenido en el tiempo, hasta le permitió estar en el Mundial de Rusia 2018. Pero una vez de regreso a la Argentina no volvió a mostrar el mismo nivel y las lesiones comenzaron a afectarlo. Aunque eso no impidió que en cada mercado de pases sea uno de los más pretendidos por diferentes clubes.

Una vez que Guillermo Barros Schelotto asumió como entrenador de Los Ángeles Galaxy en Estados Unidos, decidió sumarlo como refuerzo de su nuevo equipo. Pero todo indica que en algunos meses “Kichan” deberá volver a la Argentina.

Es que el representante del jugador, Fernando Hidalgo, cree que es imposible que la franquicia californiana de la MLS pueda pagar la cláusula de salida de Boca del futbolista, que es de 20 millones de dólares.

“Si en momentos normales era una opción verdaderamente inalcanzable para esa liga, en este momento es peor aún. Por lo tanto, se tomará el tiempo necesario tal cual está acordado entre los clubes y luego el jugador tendrá que regresar para ponerse a disposición de Boca”, sostuvo Hidalgo en el programa radial “Boca de Selección”, por la AM 770.

“Pavón tiene un contrato (con Boca) y hay que cumplirlo. Es cuestión de sentarse y ver si el entrenador y los que comandan el fútbol están a gusto con que Pavón regrese o prefieren que tenga otro paso por algún otro club. El tema es más futbolístico que contractual”, analizó el representante del jugador cordobés.

En cuanto al mercado de pases del fútbol argentino, debido a la crisis económica global por la pandemia de coronavirus, Hidalgo señaló que “el panorama que se viene es muy difícil, ya que los clubes van a tener que armar una ingeniería en relación al armado del plantel para potenciar jugadores que tienen posibilidades de irse a jugar al exterior”.

“Si clubes ricos como el Manchester United tienen que rebajar el 40 por ciento de los sueldos de sus jugadores, no sé por qué esta situación no nos tendría que preocupar acá”, expresó el empresario.