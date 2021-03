Lammens y los expertos epidemiológicos dieron una conferencia en la que adelantaron que no habrá restricciones para viajes turísticos en Semana Santa.

Tras la reunión que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó este lunes 29 de marzo en Casa Rosada con expertos epidemiológicos, con el objetivo de analizar la situación del país y en base a ello se podrían realizar nuevas recomendaciones, el ministro de Turismo, Matías Lammens, confirmó que no habrá restricciones para viajes turísticos durante el fin de semana largo de Semana Santa, aunque sí habrá más controles. Por su lado, el asesor Pedro Cahn afirmó: “No hay motivos para volver a una cuarentena estricta“. En una conferencia de prensa junto a los especialistas que asesoran al Gobierno en materia de salud, Lammens informó que se “reforzarán los controles en aeropuertos y destinos turísticos” del país durante Semana Santa, y aclaró que no habrá restricciones a los viajes para priorizar la “salud mental” y el “descanso” de los argentinos. “Hasta el momento, no hay motivos para volver a una cuarentena estricta ni a Fase 1″, aseguró Cahn al ser consultado sobre si luego de Semana Santa se podría volver a un aislamiento más estricto. A su turno, Lammens sostuvo que el Gobierno nacional “evaluará” después de los feriados si resulta “necesario” aplicar nuevas restricciones para mitigar el impacto de la segunda ola de coronavirus. En medio de la suba de casos de COVID-19 y tras la detección de la circulación comunitaria de las cepas de Manaos, California y el Reino Unido, Lammens adelantó que mañana se reunirán “el Consejo Federal de Salud y el Consejo Federal de Turismo para trasladar este mensaje de observación y cumplimiento de los protocolos”. De la reunión interministerial también participan los ministros Carla Vizzotti (Salud), Mario Meoni (Transporte), Eduardo “Wado” De Pedro (Interior) y Matías Lammens (Turismo). Se esperaba que Vizzotti también estuviera en la conferencia de prensa, pero finalmente la encabezó Lammens, y según supo NA, su ausencia tendría que ver con la situación que estudia la Justicia sobre el envío de vacunas a El Calafate por fuera del protocolo. Por el Gobierno también participan Alejandro Grimson, el secretario de Medios, Francisco Meritello, Cecilia Nicolini, Yanina Martínez y Mirta Roses. Los especialistas Angela Gentile, Gustavo Lopardo, Pedro Cahn, Javier Fariña, Pablo Bonvehi, Tomás Orduna, Analía Rearte y Sandra Tirado fueron los que asistieron al encuentro.