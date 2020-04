La Municipalidad de Pomán detalló el alcance de las medidas de flexibilización de la cuarentena en su distrito luego de un “error en la confección del decreto original” que había generado amplias expectativas porque incluía la posibilidad de actividades físicas acotadas.

a) Partiendo de la resolución 77/2020 de la Agencia Nacional de Discapacidad, con fecha 12 de abril, se permite a personas con discapacidad realizar salidas breves, de recreación y deportiva con efecto terapéutico apuntada a lograr un equilibrio luego de tanto encierro, cuando no se tengan síntomas compatibles con COVID -19 y no se encuentren comprendidas en ningún grupo de riesgo, las personas con discapacidad podrán salir a la vía publica con un único acompañante, y la misma debe realizarse a no más de 500mts de su residencia, en el horario de 17:00 hasta 19hs, sin excepción.

b) Permitir la apertura de locales comerciales tales como Tiendas, desde las 18:00hs y hasta las 20:00hs sin excepción.