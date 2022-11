En este marco, la directora Provincial de Epidemiología, Claudia Espeche, señaló que “nos sigue preocupando la cobertura de vacunas, los números siguen bajos; y en cuanto a los refuerzos nos preocupa la segunda dosis de refuerzo, ya que hace poco habilitamos la tercera para grupos de riesgo”. Sólo el 18 por ciento de la población objetivo recibió segundo refuerzo, lo que es un número muy bajo y no permite avanzar con el tercer refuerzo, del que se va registrando un 0.4 por ciento. “Son números muy bajos, y estas dosis son necesarias para estar más protegidos.Sabemos que el virus mientras siga habiendo transmisión tiene posibilidad de mutar y generar variantes nuevas que es lo que se está vigilando, y donde se pone el ojo”, indicó Espeche. Asimismo, destacó que “se considera muy conveniente tener actualizado el esquema con todos los refuerzos correspondiente”. Por otro lado, agregó que “también está habilitada la vacunación pediátrica, es decir desde los seis meses a los dos años; en este grupo la cobertura con primeras dosis es de un 45 por ciento, aproximadamente, mientras que con la segunda dosis llega apenas al 12 por ciento, siendo también una población susceptible que tiene una inmunidad muy baja”. Teniendo en cuenta este contexto, son las poblaciones a las que expertos apuntan y a quienes se convoca para mejorar las coberturas de vacunación. En este sentido, es importante resaltar que el tercer refuerzo está disponible para personas mayores de 65 años, quienes tengan algún factor de riesgo y/o personal de salud. Las vacunas que se encuentran disponibles son Moderna y Pfizer, al respecto resaltó que “es importante hacer combinación de vacunas, ya que se entiende que refuerza un poco más la inmunidad”. Para finalizar, la referente de Epidemiología explicó que “se registró un aumento de casos, si bien no estamos en una zona de alarma hay un contexto muy importante a tener en cuenta: estamos de cara a las vacaciones, además, se está disputando un mundial, lo cual genera un movimiento poblacional muy grande a nivel internacional. Hay que tener en cuenta que algunos países vecinos están teniendo brotes, por lo que hay que sostener la inmunidad para no tener complicaciones, y a eso apunta la necesidad de recibir estos refuerzos para estar preparados ante un posible aumento mayor de casos”. Quinta y sexta dosis Las personas que están recibiendo la sexta dosis son aquellas que iniciaron el esquema inicial con Sinopharm, ya que esas personas recibieron una dosis adicional y luego comenzaron con los esquemas de refuerzos, “es decir que ahora estarían colocandose la sexta dosis o tercer refuerzo”, explicó Espeche. Mientras que el resto de la población que recibió en el primer esquema otra vacuna, van a colocarse la quinta dosis como tercer refuerzo”.