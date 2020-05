Ayer, en la Plaza 25 de Mayo de la Ciudad de Recreo, se llevo a cabo el acto en conmemoración a un nuevo aniversario.

Se hicieron presentes en representación del estado provincial, los ministros de Gobierno Jorge Moreno, de Seguridad Hernan Martel, el Secretario de Ambiente Nicolás Verón, quienes junto al Senador por La Paz Ariel Espinoza, Pte. Concejo Deliberante Melisa Herrera y el cuerpo de concejales, autoridades educativas, el director del Hospital Zonal Dr. Liborio Forte, autoridades de las fuerzas de Seguridad, Gerente Banco Nación, empresas del medio, Cura Párroco Domingo Chaves, los creadores de nuestros emblemas, Don Segundo Pineda (escudo) y el Sr. Ariel Figueroa (bandera), acompañaron al jefe comunal Luis Polti y su equipo de trabajo a celebrar este día tan importante para todos los Recreinos.

El Senador Ariel Espinoza entregó a Polti el instrumento legal donde el senado de la provincia declara el aniversario 145 de Recreo de interés social.

El Intendente hizo uso de la palabra y se dirigió a los presentes, “primero quiero agradecer a todos los que vinieron hoy a visitarnos y acompañarnos, a todas las autoridades que a lo largo de la historia han hecho de Recreo una Ciudad pujante. También quiero decirles que he tenido unos traspiés y le pido perdón a la sociedad de Recreo, me he equivocado y pido perdón a quien se haya sentido ofendido por mis acciones”.

Regalos en nuestro cumpleaños …

El jefe comunal convocó al Secretario de obras Publicas del Municipio Sergio Oviedo Aguirre a recibir de sus manos la llave de uno de los camiones compactadores que se suman al parque automotor del municipio. Luego hizo lo propio con el director de Obras Publicas Rodrigo Persicheti entregándole el segundo camión compactador.

El Ministro de Gobierno Jorge Moreno entregó a Polti en nombre del Gobernador Raul Jalil una Pala cargadora Marca Lovol. En tanto, las fuerzas se seguridad recibieron de parte del municipio de una camioneta Renault Oroch y desde el ministerio de seguridad una camioneta Toyota doble cabina, ampliando así el parque automotor de la Unidad Regional N°2.

Luego todas las autoridades se dirigieron a la ruta nacional 157 donde quedó inaugurado la ampliación vía blanca acceso sur a nuestra Ciudad.