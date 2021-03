El avión que llegó ayer de Rusia trajo 500.000 dosis. Los vuelos a China van a buscar tres millones de dosis de Sinopharm que figuran en el contrato firmado por Alberto Fernández la semana pasada. El vuelo 1063 de Aerolíneas Argentinas que llegó a Ezeiza este lunes trajo medio millón de vacunas, con lo que se redondean casi 850.000 dosis en el fin de semana. Pero, además, en la Casa Rosada afirman que esta misma semana habrá otro vuelo a Moscú y tres vuelos a China para traer los tres millones de Sinopharm que figuran en el contrato firmado por Alberto Fernández la semana pasada.

Los datos contrastan con la histeria desatada por Cambiemos que, primero dijo que la Sputnik V era veneno, ahora vocifera que no hay vacunas (escasea el veneno) y seguramente reclamará pronto por la dosis 2 del veneno. Más allá de la oposición, la Argentina corre la carrera de vacunar antes de que llegue el frío y, sobre todo, que ingresen algunas de las variantes (cepas) más peligrosas. Ayer, la revista Nature publicó un estudio que indica que la variante del Reino Unido, que ya circula en el país, no sólo es más contagiosa sino que aumenta la mortalidad. Sputnik V El vuelo de Moscú que aterrizó este lunes trajo 500.000 dosis de la vacuna Sputnik contra el coronavirus. El nuevo lote está conformado por 300.000 dosis del componente 1 y 200.000 dosis del componente 2. Con la llegada de estas 500.000, Argentina cuenta ya con 4.880.540 de dosis. Cada envío es una verdadera pelea porque hay gran cantidad de presiones, pero el equipo que encabeza la asesora presidencial Cecilia Nicolini confía en que se van a regularizar los embarques, sobre todo en abril. Por de pronto, en el gobierno nacional afirman que habrá otro vuelo esta misma semana. Lo asombroso es que, pese a la campaña opositora, la Sputnik V es la vacuna considerada más segura según una encuesta realizada por la Universidad San Andrés. Sinopharm En paralelo, también esta semana habría tres vuelos a China a buscar tres millones de dosis de la vacuna Sinopharm. Como ya dijo la ministra Carla Vizzotti, las dosis están preparadas y listas, sólo demoradas por los papeleos y formalidades aduaneras. Pero todo indica que los embarques llegarán esta semana. Al mismo tiempo se esperan noticias de Oxford/AtraZeneca. Desde el laboratorio Serum de India llegaron en febrero 580.000 dosis y el contrato indicaba que se enviarían otras 580.000 en marzo. Eso no ocurrió hasta ahora, pero podría haber novedades, tal vez no esta semana -no está descartado-, pero sí la próxima. Según todos los especialistas, en abril el flujo ya será más constante y, en especial, está previsto que la Argentina y todo el continente empiece a recibir millones de vacunas cuyo elemento activo se fabricó en la Provincia de Buenos Aires, en el laboratorio mAbxience, y se están terminando en México. La Provincia de Buenos Aires llegó ayer al millón de vacunados, al menos con la dosis 1 y el presidente Alberto Fernández hizo una visita a un centro de vacunación en Lanús. Como se sabe, el distrito inscribió a los mayores de 60 y el sistema es que, una vez recibido un embarque, al azar se determina por municipio a quién le toca vacunarse. No hay preeminencia de los que se inscribieron antes y también puede aplicarse antes la vacuna a una persona de 65 que a una de 72. Este fin de semana se vacunaron el Indio Solari y Raúl Lavié, el primero un día antes que el segundo, pese que Lavié es mayor que Solari. Fuentes del gobierno provincial le dijeron a PáginaI12 que “si el flujo sigue como hasta ahora, tendremos vacunados, al menos con la dosis 1 a todos los mayores de 60 antes del 30 de abril”. Tal como se está decidiendo en el mundo entero, la idea es avanzar vacunando a la mayor cantidad posible de personas con la dosis 1 e ir postergando la dosis 2. Lo que se resolvió, por ejemplo, es espaciar a 8 semanas la aplicación de la dosis 2 en la Sputnik V y a 12 semanas en la de Oxford/AstraZeneca. El New York Times publicó este domingo que en Europa está vacunado el 10 por ciento de la población, en Estados Unidos el 23 por ciento y en el Reino Unido el 39 por ciento. La Argentina tiene la chance de superar el 10 por ciento en las próximas dos semanas. Todos estos datos desmienten el feroz discurso de la oposición de que no hay vacunas o que fracasó la política de provisión de dosis, jugando con la angustia de gran parte de la población.