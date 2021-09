Hay modalidades utilizadas en la campaña de las PASO que ya no podrán repetirse rumbo a las elecciones de noviembre.

La flamante normativa, respaldada por los ediles, no es completamente nueva, sino que modifica, perfecciona y especifica algunos puntos de la ordenanza anterior.

* La instalación de anuncios publicitarios en la vía pública será permitida, cuando éstos no atenten contra la seguridad pública debido a su deficiente construcción o instalación, no constituyan un obstáculo que dificulte o impida el tránsito peatonal y/o vehicular y no produzcan alteraciones que incidan negativamente en el paisaje urbano.