Se juega una nueva fecha de la Liga de Veteranos

CANCHA SARMIENTO
NINO – BCO NACION SENIOR
UTA – EL AUTENTICO SUPER MAXI
UTA – ODONTOLOGOS UNICA
CANCHA 2 NINO
NINO – LOS AMIGOS MASTER
NINO – ASTRADA SUPER SENIOR
NINO – SAN RAMON UNICA
CANCHA 3 NINO
ASTRADA – 9 DE JULIO GRADUADOS
ASTRADA (0) – C.E.C. (2) SENIOR (VUELTA)
9 DE JULIO (3) – STA CRUZ (1) MAXI (VUELTA)
CANCHA SIND VIAL
SIND VIAL – BCO NACION MASTER
SIND VIAL – CIRCULO MEDICO SUPER SENIOR
SIND VIAL – BCO CATAMARCA UNICA
CANCHA LAS PIRQUITAS
LAS PIRQUITAS – SAN RAMON SENIOR
LAS PIRQUITAS – REV SUPER MAXI
LAS PIRQUITAS – CAI-SA MAXI
CANCHA JJR ODONTOLOGOS
FOMENTO – NINO GRADUADOS
REV (1) – SAN LORENZO (2) SENIOR (VUELTA)
ODONTOLOGOS – SAN LORENZO MAXI
CANCHA JUVENTUD LA FALDA
C.E.C. – BCO CATAMARCA SUPER MASTER
JUV LA FALDA – INDEPENDIENTE SUPER MAXI
JUV LA FALDA – CHACARITA MAXI
CANCHA SALTA CENTRAL
SALTA CENTRAL – FOMENTO SUPER SENIOR
SALTA CENTRAL – MADERERA SENIOR
SALTA CENTRAL – SAN ISIDRO SUPER MAXI
CANCHA LIBERAL
LIBERAL – REV GRADUADOS
LOS AMIGOS – INDEPENDIENTE SENIOR
CAI-SA – SAN LORENZO UNICA
CANCHA CIRCULO MEDICO
CIRCULO MEDICO (5) – UTA (0) SENIOR (VUELTA)
CIRCULO MEDICO – SIND VIAL SUPER MAXI
TESORIERI – SALTA CENTRAL MAXI
CANCHA SOEM
SOEM – GRAL PAZ SENIOR
SOEM – CIRCULO MEDICO MAXI
SOEM – SANTA CRUZ UNICA
DON SEGUNDO
DEP JUVENTUD(0) – JUV LA FALDA(0) SENIOR (VUELTA)
DEP JUVENTUD SANTA CRUZ SUPER MAXI
DEP JUVENTUD(0) C.E.C. (0) MAXI (VUELTA)
CANCHA POLICIAS RETIRADOS
POLI RETIRADOS – CIRCULO MEDICO SUPER MASTER
POLI RETIRADOS – SIND VIAL MAXI
POLI RETIRADOS – DEP JUVENTUD UNICA
CANCHA SAN ISIDRO
REV – GRAL PAZ SUPER SENIOR
SAN ISIDRO – 9 DE JULIO UNICA
CANCHA SANTA CRUZ
SANTA CRUZ – CIRCULO MEDICO MASTER
C.E.C. – SOEM SUPER MAXI
C.E.C. – LIBERAL UNICA
CANCHA CHACARITA
LIBERAL – EL AUTENTICO SUPER MASTER
9 DE JULIO – DEP JUVENTUD SUPER SENIOR
CHACARITA – BCO NACION SUPER MAXI
CANCHA 1 POLI POLICIAL
POLI RETIRADOS(0) – LA ESTACION (0) SENIOR (VUELTA)
SAN RAMON – LA ESTACION SUPER MAXI
REV (3) – INDEPENDIENT(0) MAXI (VUELTA)
CANCHA 2 POLI POLICIAL
FOMENTO – MADERERA SUPER MAXI
FOMENTO – LOS AMIGOS MAXI
FOMENTO – CHACARITA UNICA
CANCHA PARQUE DAZA
POLICIAL (1) – 9 DE JULIO (0) SENIOR (VUELTA)
POLICIAL – ASTRADA SUPER MAXI
POLICIAL – NINO MAXI
CANCHA LOS AMIGOS
LOS AMIGOS – C.E.C. SUPER SENIOR
LOS AMIGOS – 9 DE JULIO SUPER MAXI
GRAL PAZ – CIRCULO MEDICO UNICA
CANCHA DOÑA ROSA
CAI-SA – UTA MASTER
CAI-SA – ODONTOLOGOS SUPER SENIOR
CAI-SA (0) – FOMENTO (3) SENIOR (VUELTA)
CANCHA 1 INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE – MADERERA SUPER SENIOR
GRAL PAZ – BCO CATAMARCA SUPER MAXI
REV – SALTA CENTRAL UNICA
CANCHA 2 INDEPENDIENTE
EL AUTENTICO – GRAL PAZ MASTER
SAN LORENZO – NINO SUPER MAXI
POLICIAL – ASTRADA UNICA
CANCHA 3 INDEPENDIENTE
EL AUTENTICO(4) – LIBERAL (0) SENIOR (VUELTA)
EL AUTENTICO – SAN RAMON MAXI
EL AUTENTICO – LOS AMIGOS UNICA
CANCHA FILIAL 26
MADERERA – LOS AMIGOS GRADUADOS
MADERERA – BCO CATAMARCA MAXI
MADERERA – LA ESTACION UNICA
CANCHA EL BOTA
CAI-SA – ODONTOLOGOS SUPER MAXI
BCO NACION (0) – LIBERAL (0) MAXI (VUELTA)
BCO NACION – INDEPENDIENTE UNICA
CANCHA MASCAREÑO
POLI RETIRADOS – C.E.C. GRADUADOS
TESORIERI – BCO NACION SUPER MASTER
POLI RETIRADOS – LIBERAL SUPER MAXI
LIBRES
UNICA: JUV LA FALDA
MAXI: UTA
SENIOR: ODONTOLOGOS
SUPER SENIOR: SAN LORENZO, POLI RETIRADOS, BCO NACION
GRADUADOS: BCO CATAMARCA
Fuente: Chasqui Digital