miércoles, septiembre 25, 2024
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Se juega una nueva fecha de la Liga de Veteranos

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By Datamarca4

CANCHA SARMIENTO

NINO – BCO NACION SENIOR
UTA – EL AUTENTICO SUPER MAXI
UTA – ODONTOLOGOS UNICA

CANCHA 2 NINO
NINO – LOS AMIGOS MASTER
NINO – ASTRADA SUPER SENIOR
NINO – SAN RAMON UNICA

CANCHA 3 NINO
ASTRADA – 9 DE JULIO GRADUADOS
ASTRADA (0) – C.E.C. (2) SENIOR (VUELTA)
9 DE JULIO (3) – STA CRUZ (1) MAXI (VUELTA)

CANCHA SIND VIAL

SIND VIAL – BCO NACION MASTER
SIND VIAL – CIRCULO MEDICO SUPER SENIOR
SIND VIAL – BCO CATAMARCA UNICA

CANCHA LAS PIRQUITAS

LAS PIRQUITAS – SAN RAMON SENIOR
LAS PIRQUITAS – REV SUPER MAXI
LAS PIRQUITAS – CAI-SA MAXI

CANCHA JJR ODONTOLOGOS

FOMENTO – NINO GRADUADOS
REV (1) – SAN LORENZO (2) SENIOR (VUELTA)
ODONTOLOGOS – SAN LORENZO MAXI

CANCHA JUVENTUD LA FALDA

C.E.C. – BCO CATAMARCA SUPER MASTER
JUV LA FALDA – INDEPENDIENTE SUPER MAXI
JUV LA FALDA – CHACARITA MAXI

CANCHA SALTA CENTRAL

SALTA CENTRAL – FOMENTO SUPER SENIOR
SALTA CENTRAL – MADERERA SENIOR
SALTA CENTRAL – SAN ISIDRO SUPER MAXI

CANCHA LIBERAL

LIBERAL – REV GRADUADOS
LOS AMIGOS – INDEPENDIENTE SENIOR
CAI-SA – SAN LORENZO UNICA

CANCHA CIRCULO MEDICO

CIRCULO MEDICO (5) – UTA (0) SENIOR (VUELTA)
CIRCULO MEDICO – SIND VIAL SUPER MAXI
TESORIERI – SALTA CENTRAL MAXI

CANCHA SOEM

SOEM – GRAL PAZ SENIOR
SOEM – CIRCULO MEDICO MAXI
SOEM – SANTA CRUZ UNICA

DON SEGUNDO

DEP JUVENTUD(0) – JUV LA FALDA(0) SENIOR (VUELTA)
DEP JUVENTUD SANTA CRUZ SUPER MAXI
DEP JUVENTUD(0) C.E.C. (0) MAXI (VUELTA)

CANCHA POLICIAS RETIRADOS

POLI RETIRADOS – CIRCULO MEDICO SUPER MASTER
POLI RETIRADOS – SIND VIAL MAXI
POLI RETIRADOS – DEP JUVENTUD UNICA

CANCHA SAN ISIDRO

REV – GRAL PAZ SUPER SENIOR
SAN ISIDRO – 9 DE JULIO UNICA

CANCHA SANTA CRUZ

SANTA CRUZ – CIRCULO MEDICO MASTER
C.E.C. – SOEM SUPER MAXI
C.E.C. – LIBERAL UNICA

CANCHA CHACARITA

LIBERAL – EL AUTENTICO SUPER MASTER
9 DE JULIO – DEP JUVENTUD SUPER SENIOR
CHACARITA – BCO NACION SUPER MAXI

CANCHA 1 POLI POLICIAL
POLI RETIRADOS(0) – LA ESTACION (0) SENIOR (VUELTA)
SAN RAMON – LA ESTACION SUPER MAXI
REV (3) – INDEPENDIENT(0) MAXI (VUELTA)

CANCHA 2 POLI POLICIAL
FOMENTO – MADERERA SUPER MAXI
FOMENTO – LOS AMIGOS MAXI
FOMENTO – CHACARITA UNICA

CANCHA PARQUE DAZA

POLICIAL (1) – 9 DE JULIO (0) SENIOR (VUELTA)
POLICIAL – ASTRADA SUPER MAXI
POLICIAL – NINO MAXI

CANCHA LOS AMIGOS

LOS AMIGOS – C.E.C. SUPER SENIOR
LOS AMIGOS – 9 DE JULIO SUPER MAXI
GRAL PAZ – CIRCULO MEDICO UNICA

CANCHA DOÑA ROSA

CAI-SA – UTA MASTER
CAI-SA – ODONTOLOGOS SUPER SENIOR
CAI-SA (0) – FOMENTO (3) SENIOR (VUELTA)


CANCHA 1 INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE – MADERERA SUPER SENIOR
GRAL PAZ – BCO CATAMARCA SUPER MAXI
REV – SALTA CENTRAL UNICA


CANCHA 2 INDEPENDIENTE
EL AUTENTICO – GRAL PAZ MASTER
SAN LORENZO – NINO SUPER MAXI
POLICIAL – ASTRADA UNICA

CANCHA 3 INDEPENDIENTE
EL AUTENTICO(4) – LIBERAL (0) SENIOR (VUELTA)
EL AUTENTICO – SAN RAMON MAXI
EL AUTENTICO – LOS AMIGOS UNICA

CANCHA FILIAL 26
MADERERA – LOS AMIGOS GRADUADOS
MADERERA – BCO CATAMARCA MAXI
MADERERA – LA ESTACION UNICA

CANCHA EL BOTA

CAI-SA – ODONTOLOGOS SUPER MAXI
BCO NACION (0) – LIBERAL (0) MAXI (VUELTA)
BCO NACION – INDEPENDIENTE UNICA

CANCHA MASCAREÑO

POLI RETIRADOS – C.E.C. GRADUADOS
TESORIERI – BCO NACION SUPER MASTER
POLI RETIRADOS – LIBERAL SUPER MAXI

LIBRES

UNICA: JUV LA FALDA

MAXI: UTA

SENIOR: ODONTOLOGOS

SUPER SENIOR: SAN LORENZO, POLI RETIRADOS, BCO NACION

GRADUADOS: BCO CATAMARCA

Fuente: Chasqui Digital

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