Se sorteó la tercera fecha del torneo amateur más grande de Catamarca.

La fecha se jugará este domingo 8 de marzo en las canchas del club 9 de julio, San Martin de El Bañado, Coronel Daza y el predio del Club Independiente de la primero de mayo.

El torneo apertura de la Liga de fútbol Amateur de Catamarca, seguirá con la participación de 124 equipos distribuidos entre el Valle Central, Ambato y Capayan.

La programación es la siguiente:

Cancha Club Coronel Daza:

09hs, Defensa y Justicia vs El Chape FC

10hs, Cerveceros FC vs. Los Pibes del Eva FC

11hs, Amigos de Carlos vs. TDA FC

12hs, Las 20vv vs La 22 de abril

13hs, Tabiqueros FC vs Los Leones FC

14hs, PES Unidos FC vs. Atlanta FC

15hs, La 70vv FC vs. La Máquina FC

16hs, KB Team vs Sp. Virgen del Valle

17hs, Bien Amigos vs Atlas FC

Predio Club San Martín de El Bañado

10hs, Pibes del Bañado vs La Academia FC

11hs, Amigos de Nahuel vs Guapachosos FC

12hs, Carn. Punta del Asfalto vs. Cerro Porteño

13hs, Duendes del Bañado vs. Amigos del Bañado

14hs, El Oriental FC vs. Deportivo FL

15hs, San Francisco FC vs. La Multitud FC

Cancha Club 9 de julio

09hs, Los Médanos FC vs. Traidores FC

10hs, Funebreros vs La Roma FC

11hs, Al Pasito FC vs El Chaparral FC

12hs, La 3250 FC vs. Amigos de Siempre

13hs, Pibes de la 50 vs San Martín FC

14hs, El Tomba FC vs El Ajedrez FC

15hs, La Perla del Este vs. Dep. Norte FC

16hs, El Taladro FC vs Los Cirujas FC

17hs, Shalaco.com vs. Gangrena FC

18hs, La XXIII FC vs. Argentinos FC

18:40hs. Rio del Valle vs. Dep. Cemento FC

Predio club Independiente

– Cancha 1:

09hs- El Gran DT vs. Ñewpin del Sur

10hs, Virgen Rosario FC vs Antinaco FC

11hs, Los Tremendos FC vs Agua Colorada FC

12hs, Amigos de Ricardito vs. Virgen del Valle FC

13hs, La Florida FC vs. El Santos FC

14hs, La 80vv FC vs Los Amigos de Brian

15hs, Changada del Sur vs Los Jarra Loca FC

16hs, Belgrano Nva. Coneta vs. 1er. Esc. de Deportes FC

17hs, San Nicolás de Bari vs Liverpool FC

18hs, El 800 FC vs Olimpia FC

18:40hs, El Desorden FC vs. Sportivo Los Leones FC

– Cancha 2

09hs, La Casero FC vs. Los Amigos de Erick

10hs, Los Parseros FC vs El Gaucho FC

11hs, La Gloriosa FC vs. Tigres del Sur

12hs, LQN Abandona FC vs. Virgen Niña FC

13hs, Amigos de tu mamá vs. Inter del Sur FC

14hs, Las 1000 vs. Calcuta FC

15hs, Matadores del Sur vs Sporting FC

16hs, 21 de noviembre A vs. Los Galácticos FC

17hs, Medina FC vs La Masturd Banda FC

18hs, Dep. Corrientes FC vs. Villa Eumelia FC

– Cancha 3

09hs, Real Sociedad FC vs Ojo de Agua FC

10hs, Luis Franco FC vs. Cunco FC

11hs, El Rejunte FC vs. La 14 FC

12hs, Santa Lucia Sur vs. Tombinos FC

13hs, La 22 FC vs. Alsira Sur

14hs, Los Xeneizes FC. Vs La Bombilla FC

15hs, Dep. América FC vs. Jesús de Nazareth

16hs, Dep. Los Pibes FC vs. 21 de noviembre B

17hs, El Millo FC vs Villa Eumelia Sur

18hs, La Viñita FC vs Acuña Isi

informe: Claudio Aragon