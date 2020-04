Durante toda la semana, se viene trabajando en las acciones de descacharrado y control focal, en barrios de la Capital y el interior provincial, como parte de la prevención de Dengue. Por tal motivo, la directora de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud de la Provincia, Lic. Gabriela Medina pidió a la sociedad catamarqueña tener mayores precauciones en la lucha contra el Dengue.

Medina remarcó que “la fumigación no va tener sus resultados, es decir no va ser efectiva, si no se eliminan los criaderos, porque de estos nacen nuevos mosquitos, y al haber personas con fiebre en zonas donde ya se trabajó, el Aedes Aegyptis pica a otras personas y la transmisión del Dengue continúa”.

“La fumigación para que sea efectiva primero se deben eliminar los criaderos, necesitamos que la gente que ahora está en cuarentena colabore eliminando estos focos de transmisión”, aseveró.

Asimismo, la directora de Vectores y Zoonosis solicitó que “se debe usar repelente y que en las viviendas deben tener las 24 horas, durante todo el día, espirales o tabletas para evitar el contagio”.

Por otro lado, se pide a la comunidad, al momento de los descacharrados, que retiren “recipientes claves” con capacidad de acumular agua que sirven de criadero del mosquito Aedes aegypti, transmisor del Dengue. Los elementos en desuso que representan un potencial criadero de mosquitos son: sanitarios en desuso, neumáticos, recipientes de plástico, botellas, carcasas de lavarropas y heladeras, frascos, tachos, juguetes, etc.