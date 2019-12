La intendenta accionará judicialmente por una falsa denuncia.

La intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, repudió la falsa denuncia mediatizada contra ella y una de sus hijas, al señalar que si bien cuenta con un importante respaldo de la comunidad como para que le afecten las agresiones, que hayan intentado atacar a su hija le resulta lamentable.

Desde que se impuso en las elecciones primarias, y con mayor virulencia desde que ganó la intendencia por decisión popular, Susana fue blanco de constantes agresiones por parte de la oposición, aunque esta vez se ha cruzado un límite inadmisible.

“Como ya lo dije en campaña, no voy a responder a ataques ni a denuncias falsas, ya intentaron adjudicarme toda clase de barbaridades y me denunciaron por un montón de cosas inventadas y no me afecta. Ni las amenazas me dan miedo ni las denuncias me conmueven, porque la gente sabe quiénes somos, pero se metieron con mi hija, con ella, que es un ejemplo de lucha, trabajo y honestidad, que se gana cada centavo con mucho orgullo; con ella que no va depender nunca de nadie mientras tenga salud y fortaleza”, lamentó la jefa comunal.

“Yo sé que este hombre denunció esa barbaridad para intentar que el manto de corrupción que le iba a caer a su jefe se traslade a mí, pero se excedió al denunciar a mi hija, porque ella hace un gran trabajo, comprometido socialmente, en beneficio de residentes y visitantes catamarqueños en Córdoba. Es una gran tarea que ayuda mucho a los comprovincianos que están fuera del terruño, y la Provincia lo cumple tanto en Córdoba como en Buenos Aires, no tan solo con mi hija, sino con muchos más gestores, administrativos, acompañantes terapéuticos, médicos, abogados, contadores, etc. Es una tarea importante y se va a seguir desarrollando”, señaló.

Con la falsa denuncia, Zenteno consideró que el agresor “le hizo mucho daño a mi hija, le lastimó su autoestima, su honor y su integridad emocional”.

“Ese concejal no tiene límites y va tener que ir a la Justicia: él es grande y por más poderoso que sea su padre la Justicia deberá actuar y ordenar reparar todo el daño que hace al pasar. Eso que hizo no es política, eso es violencia y no contra una, sino contra dos mujeres”, concluyó.

“Una bajeza total”

Por su parte, Cristian Páez, secretario de Acción Social Directa de Valle Viejo, también repudió la falsa denuncia articulada por el concejal Espinoza y observó que “continúan manipulando las instituciones, en este caso la Justicia, de manera antojadiza y sin respetar siquiera a los hijos”.

“Es una bajeza total, los hijos son un límite. Espinoza tiene antecedentes en la campaña por radicar falsas denuncias, pero esta vez se extralimitó, aunque se equivoca si cree que de esa forma va a tapar las denuncias que se vienen en contra del clan Jalile”, advirtió.