Inspectores controlaron que se cumpla el protocolo sanitario en autoservicios del Barrio 920 viviendas, calle Salta, avenida Figueroa y Viveros de la zona alta de la ciudad; como así también carnicerías y librerías ubicadas en las avenidas Virgen del Valle y Belgrano.

La suspensión se ejecutó por no contar con el punto de higiene obligatorio, no cumplir con el distanciamiento social y la no utilización de barbijos por parte del personal que realiza el expendio en el comercio; todo esto incumpliendo la resolución 25/2020 que establece el protocolo sanitario para los trabajadores de establecimientos comerciales y los consumidores.