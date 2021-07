El Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Servicio por Tareas de Cuidado busca abordar la jubilación desde una perspectiva de género. Los turnos estarán disponibles a partir del 1 de agosto. La atención será únicamente con turno previo, DNI y las partidas de nacimiento de las hijas y/o hijos. Ayer, en Fray Mamerto Esquiú, con la presencia de las diputadas nacionales por Catamarca, Lucía Corpacci y Silvana Ginocchio, acompañadas por el jefe de la UDAI-ANSES Catamarca, Enzo Carrizo, y el intendente departamental, Guillermo Ferreira, se anunció la implementación del Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Servicio por Tareas de Cuidado de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en la provincia. Las autoridades destacaron la implementación de este Programa subrayando que se trata de una decisión política que busca reconocer y valorar la tarea de las mujeres. Se estima que aproximadamente unas 3.000 mujeres catamarqueñas estarán con condiciones de recibir el beneficio Los turnos estarán disponibles a partir del 1 de agosto. La atención será únicamente con turno previo, DNI y las partidas de nacimiento de las hijas y/o hijos. El reconocimiento de aportes por tareas de cuidado visibiliza y repara una desigualdad histórica y estructural en la distribución de las tareas de cuidado, reconociendo y valorando el tiempo que las mujeres destinaron y destinan a la crianza de sus hijas e hijos. La iniciativa reconoce años de aportes jubilatorios a las madres mayores de 60 años. Sobre el programa La medida consiste en el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado y suma perspectiva de género al sistema jubilatorio. El reconocimiento de aportes por tareas de cuidado computará un año de aportes por hijo y dos años de aportes por hijo adoptado. Asimismo, reconocerá de forma adicional un año por hijo con discapacidad y dos años en caso de que haya sido beneficiario de la Asignación Universal por Hijo por al menos 12 meses. Además, se reconocerán los plazos de licencia por maternidad y de excedencia de maternidad a las mujeres que hayan hecho uso de estos períodos al momento del nacimiento de sus hijos o hijas. Esta medida iguala oportunidades y genera las condiciones necesarias para que miles de mujeres puedan acceder al derecho a jubilarse. A quiénes les corresponde Mujeres con hijas y/o hijos, en edad de jubilarse (60 años o más) que no cuenten con los años de aportes necesarios. Podrán acceder a esta medida aquellas mujeres que no cuenten con una jubilación ya otorgada o en trámite. Cómo realizar el trámite *Con turno previo, DNI y la o las partidas de nacimiento de tus hijas o hijos. *Los turnos estarán disponibles a partir del 1 de agosto. *Si tenés hijas e hijos con discapacidad, es necesario que lleves el Certificado de Discapacidad (CUD). *Si tus hijas e hijos son adoptados, es necesario presentar la sentencia de adopción. ¿Qué puedo hacer antes de solicitar el turno? Podés revisar si tus vínculos familiares están actualizados en mi ANSES. Es muy importante que tus hijas e hijos se encuentren registrados para que puedas realizar este trámite. ¿Dónde consulto si mis hijos e hijas están registrados? Ingresá a mi ANSES con tu CUIL y clave de la seguridad social. Seleccioná la opción “Información Personal” y luego “Relaciones Familiares”. ¿Qué hago si encuentro que alguna/o de mis hijas/os no figura? Tenés que actualizar tus vínculos familiares presentando el DNI y la partida de nacimiento de cada uno de tus hijas/os. Podés solicitar un turno para ser atendida en la oficina de ANSES más cercana a tu domicilio.