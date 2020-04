Este sábado 04 de abril, la Campaña “Vacunate sobre Ruedas”, destinada exclusivamente a los adultos mayores de 65 años, se realizará en cuatro puntos de la ciudad Capital, con el objetivo de alcanzar a toda la población de adultos mayores.

De 09 a 13 horas, los adultos mayores de 65 años podrán recibir su vacuna antigripal en 4 sectores de la ciudad:

– Parque de los Niños

– Velódromo Municipal

– Polideportivo Sur en Av. Hipólito Yrigoyen y Gdor. Rodríguez

– Se.Pa.Ve “El Nido” por Av. Los Terebintos

Recordamos a la población que sólo se podrá acceder en auto particular, no a pie ni en otro tipo de rodados. Además, deben llevar su DNI y carné de vacunación; deben circular con barbijo y luego de ser vacunados, regresar inmediatamente a sus hogares.

El día miércoles, se lanzó la Campaña en el Parque de los niños, y durante los dos primeros días se aplicaron alrededor 1700 dosis de la vacuna antigripal.

Al respecto, el secretario de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Alejandro Severini, explicó que “estamos tratando de preservar el DNU, evitar la circulación, y respetar el aislamiento social. Por eso habíamos preferido que la gente vaya en auto, los que podían ir, y los que no los vamos a vacunar en la casa, a medida que vamos ampliando nuestra cobertura diariamente, esto no se puede hacer en un solo día, va a llevar varios días, por eso queremos llevar tranquilidad, y sobre todo pedir paciencia”.

“Tenemos la voluntad y la decisión de vacunar a todas las personas que estén dentro de lo que manda la normativa de vacunación, y hay vacunas para todos. Entiendo que mucha gente se altera cuando llega al lugar y hay una negativa, pero en este momento hay que respetar ciertos criterios buscando que no haya caos, que lo podamos hacer con tranquilidad. Tenemos stock suficiente, incluso se sigue vacunando a la población que, por ejemplo, no había recibido la vacuna de meningococo, ya que durante prácticamente un año no se mandaron vacunas de ese tipo y ahora se está tratando de cumplir con la gente que no había recibido este tipo de vacunas. Más allá de la vacuna antigripal para los mayores de 65 años, que son los primeros que tenemos que cubrir, también estamos cumpliendo con otras necesidades de la población que tiene que ver con el programa ampliado de vacunas, sobre todo en los 2 primeros años de vida y en los adolescentes”, resaltó Severini.

Colaboran con la realización de la Campaña la Municipalidad de la Capital y Defensa Civil.

Vacunación domiciliaria.

Los equipos del Ministerio de Salud de la provincia, continúan vacunando a los adultos mayores en sus domicilios.

Para solicitar la aplicación de dosis antigripal a domicilio deben comunicarse de lunes a viernes de 08 a 12 horas y de 14 a 18 horas.

Llamadas al:

3834 – 030700

3834 – 252165

Mensajes de Whatsapp al:

3834 – 575353

3834 – 311665

3834 – 639144

3834 – 228345