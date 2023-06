La firma cuenta, constantemente, con el apoyo de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital, por ser la única de este tipo en la ciudad y por el trabajo que vienen realizando no solo como polo productivo para la provincia, sino como alternativa para el turismo.

Mediante una plataforma virtual, el destacado Master of wine inglés, brindó su reporte 2023, dando a conocer el podio de vinos, luego de testear en febrero pasado los productos de diversas bodegas del país. De esta manera, en el rubro “Value of the year” – Valor del Año- , se destacó “El vino dulce del año”, tal como calificó Atkin a la variedad de vinos Andreatta, elaborado con 50% de uva torrontés y 50% de Moscatel de Alejandría, provenientes de viñedos de más de 80 años de existencia, ubicados a una altura de 1000 metros sobre el nivel del mar.