A casi un año del cierre, motivo de la pandemia, el Gobierno nacional autorizó su regreso y eso se festeja.

“Se apagan las luces, se enciende la pantalla”. Con esta frase y voz de Ricardo Darín, los cines argentinos celebran su reapertura en un contexto que golpeó fuertemente su actividad.

Este jueves el Gobierno nacional autorizó la reapertura de las salas de cine en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, según dos disposiciones publicadas hoy en el Boletín Oficial. Y entre las medidas establecidas: permitirán sólo el ingreso del 30 por ciento de la sala, para garantizar la distancia recomendada y prevenir contagios.

Estamos entonces, a una semana de la fecha estimada para el regreso de la actividad. Sí, estamos hablado del jueves 4 de marzo.

En este contexto, la cadena CinemarkHoyts lanzó un spot para celebrar el retorno del séptimo arte, en el que con voz del actor de prestigiosas entregas de entre las que se destacan “Nueve Reinas”, “Relatos Salvajes”, “Luna de Avellaneda” y más; repasa momentos épicos tanto del cine nacional como internacional.

Cabe recordar que las salas permanecieron cerradas desde el 16 de marzo de 2020, tiempo en que múltiples películas ya habían anunciado que postergarían su estreno. Ya el jueves 20, se dictó el aislamiento obligatorio que privó la realización de actividades masivas en espacios cerrados. Y con ello, la industria audiovisual fue una de las más afectadas, con cancelaciones de rodajes y películas que hasta esta instancia aún aguardan para llegar a la cartelera.

“Si pudiera hacer lo que no hice en estos meses, volvería a tener diez años para asombrarme a cada instante…Y reírme de todos los chistes, incluso de los malos. Cantaría, como en una comedia musical, aunque sea fuerte y desafinado. Viviría más aventuras. Me haría un poco menos de drama. Porque la realidad puede transformar muchas cosas, pero hay cosas que no cambian. Vuelve el cine”, oimos al actor en una pieza conmovedora para quienes transitaron arduos meses sin retornar a sus trabajos y entusiasma a los fans.