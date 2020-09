View this post on Instagram

Me estoy recuperando de COVID-19 en casa. Los síntomas poco a poco van cediendo y me permiten retomar, desde el aislamiento, con algunas actividades. Hoy estoy muy contenta de haber participado de "La oferta turística en Argentina y sus nuevas políticas de promoción", un encuentro organizado por la Bolsa de Turismo del Caribe, junto la COTAL, Travel Konnections y Promovere, a quienes les agradezco mucho la invitación. Estamos en un momento decisivo de esta pandemia, en la que la responsabilidad individual es fundamental para disminuir los contagios. Tomemos todos los recaudos para cuidarnos y así cuidar también a quienes más queremos.