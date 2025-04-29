HomeDeportesProgramación de la 4ta fecha apertura Liga Capitalina
Programación de la 4ta fecha apertura Liga Capitalina
La Liga Catamarqueña de Fútbol dio a conocer como se jugará el fin de semana la fecha numero 4 del apertura en las categorías A y B.
CANCHA MALVINAS ARGENTINAS
DIA VIERNES 02 /05/2025
PARQUE DAZA VS INTER DEL NORTE 14:00 HS
JUVENTUD VS CHACARITA 16:00 HS
SAN LORENZO VS C.A.I.(H) 18:00 HS
CANCHA TESORIERI
DIA VIERNES 02/05/2025
SARMIENTO VS LIBERAL ARG. 14:00 HS
EL AUTENTICO VS VELEZ 16:00 HS
CANCHA CAI (CAPITAL)
DIA VIERNES 02 /05/2025
LA BANDA VS LA ESTACION 14:00 HS
FIEL VS RIVADAVIA
CANCHA MALVINAS ARGENTINAS
DIA SABADO 03/05/2025
POLICIAL VS DEFENSORES 14:00 HS
TESORIERI VS C.A.I.(C) 16:00 HS
SALTA CENTRAL VS VILLA CUBAS 18:00 HS
CANCHA POLIDEPORTIVO DE CHUMBICHA
DIA SABADO 03/04/2025
SAN MARTIN VS VALLE CHICO 14:00 HS
FERROCARRIL VS ESTUDIANTES 16:00 HS
LIBRE: SAN ISIDRO
TRIBUNA NORTE: UNICAMENTE DIA SABADO EN LA LIGA (DEFENSORES, CAI , VILLA CUBAS) TRIBUNA SUR : POLICIAL, TESORIERI, SALTA CENTRAL