miércoles, abril 30, 2025
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Programación de la 4ta fecha apertura Liga Capitalina

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By Datamarca4

La Liga Catamarqueña de Fútbol dio a conocer como se jugará el fin de semana la fecha numero 4 del apertura en las categorías A y B.

CANCHA MALVINAS ARGENTINAS

DIA VIERNES 02 /05/2025

PARQUE DAZA VS INTER DEL NORTE 14:00 HS

JUVENTUD VS CHACARITA 16:00 HS

SAN LORENZO VS C.A.I.(H) 18:00 HS

CANCHA TESORIERI

DIA VIERNES 02/05/2025

SARMIENTO VS LIBERAL ARG. 14:00 HS

EL AUTENTICO VS VELEZ 16:00 HS

CANCHA CAI (CAPITAL)

DIA VIERNES 02 /05/2025

LA BANDA VS LA ESTACION 14:00 HS

FIEL VS RIVADAVIA

CANCHA MALVINAS ARGENTINAS

DIA SABADO 03/05/2025

POLICIAL VS DEFENSORES 14:00 HS

TESORIERI VS C.A.I.(C) 16:00 HS

SALTA CENTRAL VS VILLA CUBAS 18:00 HS

CANCHA POLIDEPORTIVO DE CHUMBICHA

DIA SABADO 03/04/2025

SAN MARTIN VS VALLE CHICO 14:00 HS

FERROCARRIL VS ESTUDIANTES 16:00 HS

LIBRE: SAN ISIDRO

TRIBUNA NORTE: UNICAMENTE DIA SABADO EN LA LIGA (DEFENSORES, CAI , VILLA CUBAS) TRIBUNA SUR : POLICIAL, TESORIERI, SALTA CENTRAL

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