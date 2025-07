Ledesma a Silvana Carrizo: “Demuestra su complicidad con el ajuste nacional”

El diputado provincial Juan Carlos Ledesma salió al cruce de las declaraciones de la diputada radical Silvana Carrizo y consideró que “son vacías y oportunistas”. “Una vez más demuestra su doble discurso y su complicidad con el ajuste nacional que perjudica a nuestra provincia”, añadió. “Mientras el Gobierno provincial trabaja día a día para administrar con responsabilidad los escasos recursos que nos deja el desfinanciamiento impulsado por la administración de Javier Milei, ésta diputada desesperada por su reelección solo se limita a criticar sin aportar soluciones, sin presentar proyectos y, lo más grave, sin exigir a su propio espacio político a nivel nacional la restitución de los fondos que Catamarca necesita”, continuó. Ledesma fue más allá y denunció que Francisco Monti y Flavio Fama “no presentaron ni un solo proyecto para recuperar los fondos recortados del FONID, los subsidios al transporte o la obra pública paralizada”. En cambio, -afirmó- “se alinean con las políticas de recorte que afectan a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”. “Frente a este escenario de abandono nacional, nuestra gestión prioriza el cuidado de los servicios esenciales y la asistencia a las familias más afectadas”, continuó. “No nos quedamos en el discurso: actuamos con transparencia y esfuerzo para paliar una crisis que no generamos, pero que enfrentamos con seriedad”, sostuvo el legislador en su cuenta de X. Asimismo, Ledesma exigió a los radicales que dejen de lado la “politiquería barata y asuma un rol constructivo”. “Si realmente les importa Catamarca, que reclamen con hechos, no con slogans vacíos. El pueblo catamarqueño merece una oposición responsable, no cómplices del ajuste”, concluyó.