Aguas de Catamarca: Mantenimiento para mejorar el servicio en la zona sur

La empresa de Aguas de Catamarca continúa ejecutando trabajos de mantenimiento y optimización sobre la red de distribución de agua potable.
Las tareas se desarrollan en el caño de impulsión del Vial 1, de PVC 315 mm, entre calles Copiapó y Domingo Vergara, con el objetivo de completar la vinculación del sistema Antinaco y fortalecer el servicio en la zona sur.
Durante la jornada se prevé baja presión y falta de agua hasta horas de la tarde en los barrios Nueva Catamarca, Jesús de Nazareth, Vial I y II, 100, 50 y 80 Viviendas, Altos Verdes, Las Rocas, Mil viviendas y Nueva Catamarca.
La empresa dispone camiones cisterna para asistir a hospitales, escuelas y centros de salud y usuarios sensibles.
Para consultas o reclamos: 0800-888-8255 o WhatsApp 383-4900 314.