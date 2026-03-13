Lanzan el programa “Apúntate” para estudiantes de La Paz

Impulsado por la Senadora departamental, Debora Romero, se pone en marcha el programa Apúntate, una iniciativa destinada a los estudiantes de la jurisdicción. El objetivo del mismo es acompañar a estudiantes del interior facilitando el acceso a material de estudio, herramientas fundamentales para cursar tus materias.

Los interesados deberan escanear el QR de la imagen y completar un formulario para inscribirte y conocer más esta propuesta.

“Si sos estudiante del Departamento La Paz y estás cursando una carrera en San Fernando del Valle de Catamarca, este programa es para vos.

Exclusivo para estudiantes del Departamento La Paz que estudian en Capital.