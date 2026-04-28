martes, abril 28, 2026
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Cronograma de sueldos de la Administración Pública

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El Ministerio de Hacienda y Obra Pública confirmó el cronograma de pago de los haberes de abril, los cuales impactaran desde la próxima semana.

-Miércoles 6 de mayo: Empleados de la Administración Pública Provincial.

-Jueves 7 de mayo: Docentes.

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