HomeCatamarcaCronograma de sueldos de la Administración Pública CatamarcaPortadas Cronograma de sueldos de la Administración Pública By Datamarca4 28 abril, 2026 Share FacebookTwitterTelegramWhatsAppCopy URL Share FacebookTwitterTelegramWhatsAppCopy URL El Ministerio de Hacienda y Obra Pública confirmó el cronograma de pago de los haberes de abril, los cuales impactaran desde la próxima semana. -Miércoles 6 de mayo: Empleados de la Administración Pública Provincial. -Jueves 7 de mayo: Docentes. TagsAdministración Pública CatamarcaCronograma de sueldosDocentes de Catamarca Previous articleLa Capital recibirá a 2.500 profesionales por el Torneo Nacional de Abogados Datamarca4 Te puede Interesar Catamarca La Capital recibirá a 2.500 profesionales por el Torneo Nacional de Abogados 28 abril, 2026 Catamarca Avanza la repavimentación en Av. Gobernador Galíndez 28 abril, 2026 Catamarca Firman convenio para mejorar el sistema de salud en Los Altos 28 abril, 2026