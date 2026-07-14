Portadas

A horas del Poncho, la UTA anunció un paro de colectivos para este jueves y viernes

Datamarca3
By Datamarca3

El reclamo salarial de los trabajadores del sector se retomará con un paro de 48 para este jueves y viernes, dispuesto por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Catamarca a horas del inicio de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Lo choferes del colectivo reclaman por atrasos en el pago de haberes de las empresas El Nene y 25 de Agosto.

Desde el gremio indicaron que la medida de fuerza podría levantarse en caso de que ambas empresas regularicen la situación salarial en las horas más inmediatas.

TAGGED:
Share This Article

Noticias relacionadas

No te pierdas de nada, encontrá más noticias
CatamarcaCatamarca ProfundaPortadas

Los diques de Catamarca, con niveles por debajo de su cota máxima

CatamarcaPortadas

Intoxicados: tres menores siguen internados en situación “estable”

NacionalesPortadas

Búsqueda de Nancy: hallaron un cuerpo de mujer enterrado en la casa del remisero

CatamarcaPortadas

Alerta por viento zonda y nevadas para el Oeste catamarqueño

CatamarcaNacionalesPortadas

Paz de la Quinta solicita un informe a AGAP por el cálculo del haber testigo

CatamarcaPortadas

Esta noche el ISAC se prepara para el tradicional Fogón de San Juan 2024

CatamarcaPortadas

Sofocaron tres focos de incendio en FME

Portadas

No hay nuevos casos sospechosos de coronavirus en Catamarca

Show More