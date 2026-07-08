Advierten que los salarios no docentes quedaron hasta un 60% por debajo de la inflación

La diputada provincial Gladys Moro aseguró que “los salarios no docentes universitarios quedaron hasta un 60% por debajo de la inflación”, y alertó sobre la delicada situación de las universidades nacionales.

Apuntó a las políticas del Gobierno nacional como causante del conflicto que atraviesa a las Casas de Altos Estudios y que derrama en la “baja notable de sueldos” y la caída del poder adquisitivo.

“Los aumentos siempre rondaban en 1%, 1,2%, 1,1% o 1,3%, pero todas las cosas han subido entre el 300% y el 400%, y los sueldos no llegaron al 100% de aumento”, aseveró. “El presidente Javier Milei es muy perverso en la toma de decisiones”, enfatizó.

La legisladora oficialista agregó que la reciente mejora salarial apenas representa “algo de alivio”. “Muchos de nuestros compañeros no llegan a fin de mes”. Dijo tener esperanzas en que haya avances en la paritaria nacional de los no docentes programada para el 7 de julio próximo.

Sobre el funcionamiento de las obras sociales universitarias, señaló que “las prestaciones médicas, sanatoriales y de farmacia aumentaron el 400%”, y añadió que “los recursos provenientes de los aportes crecieron muy por debajo de esa cifra”.