ATE le pidió a Milei que decrete asueto nacional por el triunfo de Argentina

El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, reclamó que el Presidente otorgue un día para celebrar el triunfo de la Selección ante Egipto y sostuvo que los trabajadores “se lo merecen”.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, le pidió este martes al presidente Javier Milei que decrete un “asueto nacional” tras el triunfo de la Selección argentina ante Egipto, por los octavos de final del Mundial.

A través de sus redes sociales, el dirigente gremial le envió un mensaje directo al mandatario y le reclamó que habilite una jornada de festejo para los trabajadores.

“¿Qué hace presidente Milei? ¿Vio el partido? Debería definir un asueto nacional. Después de tantos decretos que firmó e independencias extranjeras que festejó, hoy tiene la oportunidad de demostrar su verdadero sentir nacional”, expresó Aguiar.

En el mismo mensaje, el titular de ATE sostuvo que otros países ya tomaron medidas similares tras victorias mundialistas y pidió que el Gobierno no deje pasar la oportunidad. “Lo hicieron otros países. No desaproveche este momento. Los trabajadores y todo el pueblo se lo merecen”, agregó.

La referencia del gremialista apuntó al presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien decretó feriado para la administración pública y día no laborable para el sector privado luego de la clasificación de su selección a los octavos de final, tras eliminar a Alemania por penales.

En Argentina, algunas provincias también adoptaron medidas administrativas para facilitar el seguimiento de los partidos. Jujuy y Tucumán dispusieron asueto desde el mediodía, mientras que La Rioja y San Juan habilitaron permisos especiales para que empleados de la administración pública pudieran retirarse antes de su horario habitual, sin suspender servicios.

En otro tramo de su publicación, Aguiar cuestionó los festejos por “independencias extranjeras”, en referencia al show de drones realizado el sábado pasado en el Planetario por los 250 años de la declaración de la independencia de Estados Unidos.

Ese evento había sido promovido por el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, quien invitó a los ciudadanos a participar de la celebración y destacó que buscaba ser una experiencia para compartir y conocer más sobre Estados Unidos.

Finalmente, el secretario general de ATE cerró su mensaje con una crítica al rumbo económico del Gobierno. “Estamos cansados de laburar. Al país hay que levantarlo cobrándole impuestos a las principales fortunas”, concluyó.