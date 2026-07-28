Avanzan los trabajos en el complejo recreativo de La Dorada

El intendente Luis Polti recorrió el predio donde se construye el nuevo complejo recreativo de La Dorada para supervisar el avance de una de las obras que se ejecutan en la localidad.

El proyecto contempla la creación de un espacio destinado a la recreación, el deporte y el encuentro de las familias. Entre las instalaciones previstas se encuentran una plaza con juegos infantiles y juegos adaptados, un Salón de Usos Múltiples (SUM), piletas, canchas de fútbol, básquet y vóley, sanitarios con duchas, asadores y amplios sectores para el esparcimiento.

Desde el municipio señalaron que la iniciativa forma parte de las inversiones que se llevan adelante en distintos puntos del departamento con el objetivo de ampliar la infraestructura destinada al uso de vecinos y visitantes.

Durante la recorrida, el jefe comunal verificó el progreso de los trabajos y destacó la continuidad de la obra, que una vez finalizada sumará un nuevo espacio para actividades recreativas, deportivas y sociales en La Dorada.