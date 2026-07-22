Brutal ataque en Madrid: argentino fue agredido tras la final del Mundial 2026

El incidente se produjo en medio de los festejos por la victoria de España ante Argentina y fue registrado en video mientras usuarios del subte intentaban separar a los agresores.

Un joven argentino fue víctima de un ataque en la estación de metro Puerta del Sol en Madrid, tras la final del Mundial 2026 en la que España venció 1-0 a la Selección Argentina en Nueva Jersey. El momento de violencia fue grabado mientras los pasajeros esperaban dentro de la estación, mostrando cómo una patota rodeó y golpeó al aficionado con una camiseta albiceleste.

Hasta el momento, las autoridades españolas no han informado sobre detenidos ni han detallado el estado de salud del hincha agredido. Tampoco se confirmó el motivo que desencadenó la agresión ni si existió algún intercambio previo entre las partes.

El ataque ocurre en paralelo a los multitudinarios festejos por el segundo título mundial de España. Tras regresar desde Estados Unidos, los jugadores realizaron una caravana por Madrid en colectivos descapotables, visitaron el Palacio de la Zarzuela y La Moncloa, siendo recibidos por la Casa Real y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La celebración, conocida como “la rúa de los reyes del mundo”, reunió a cerca de dos millones de personas en las calles de la capital española.

El video del ataque ha generado una ola de repudio en redes sociales, evidenciando los riesgos que pueden surgir en el marco de festejos masivos y resaltando la preocupación por la seguridad de los aficionados internacionales.