Mundo

Brutal ataque en Madrid: argentino fue agredido tras la final del Mundial 2026

Datamarca3
By Datamarca3

El incidente se produjo en medio de los festejos por la victoria de España ante Argentina y fue registrado en video mientras usuarios del subte intentaban separar a los agresores.

Un joven argentino fue víctima de un ataque en la estación de metro Puerta del Sol en Madrid, tras la final del Mundial 2026 en la que España venció 1-0 a la Selección Argentina en Nueva Jersey. El momento de violencia fue grabado mientras los pasajeros esperaban dentro de la estación, mostrando cómo una patota rodeó y golpeó al aficionado con una camiseta albiceleste.

Hasta el momento, las autoridades españolas no han informado sobre detenidos ni han detallado el estado de salud del hincha agredido. Tampoco se confirmó el motivo que desencadenó la agresión ni si existió algún intercambio previo entre las partes.

El ataque ocurre en paralelo a los multitudinarios festejos por el segundo título mundial de España. Tras regresar desde Estados Unidos, los jugadores realizaron una caravana por Madrid en colectivos descapotables, visitaron el Palacio de la Zarzuela y La Moncloa, siendo recibidos por la Casa Real y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La celebración, conocida como “la rúa de los reyes del mundo”, reunió a cerca de dos millones de personas en las calles de la capital española.

El video del ataque ha generado una ola de repudio en redes sociales, evidenciando los riesgos que pueden surgir en el marco de festejos masivos y resaltando la preocupación por la seguridad de los aficionados internacionales.

TAGGED:
Share This Article

Noticias relacionadas

No te pierdas de nada, encontrá más noticias
Mundo

Dilma Rousseff: “Nosotros sacamos a Brasil del mapa del hambre y la miseria, me duele que ahora esté volviendo”

Mundo

Israel prohibirá las actividades de más de 20 organizaciones humanitarias en Gaza

Mundo

Cierra Disneyland por cuarta vez en su historia por el coronavirus

Nacionales

Noqueó de un cabezazo al playero porque tardaba en atenderlo

Mundo

Comienza el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco

Mundo

El dólar en la City se negoció debajo de los 43 pesos tras la subasta del Tesoro

Mundo

Murió a los 56 años la cantante Sinead O’Connor

Mundo

Una por una, qué previas tendrán los famosos en el Súper Bailando 2019

Show More