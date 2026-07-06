Catamarca

Campaña de donación de sangre “Una pasión que da vida”

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By Datamarca3

El Ministerio de Salud de la provincia, a través del Banco Central de Sangre, junto al Departamento de Interior del Club Atlético Boca Juniors lleva a cabo una campaña de donación de sangre bajo el lema “Doná sangre azul y oro”.

Durante todo el mes de julio, quienes deseen donar deben acercarse al Banco Central de Sangre, ubicado en Pj. Roberto “Boto” Gray al 500 (frente a la guardia de la Maternidad Provincial) de lunes a viernes, de 7.30 a 11.30 horas.

Requisitos para donar:

– Ser mayor de 16 años, hasta 65 años.

– Gozar de buena salud.

– Pesar más de 50 kg.

– No haber donado sangre en los últimos 2 meses.

– No haber recibido transfusiones en los últimos 12 meses.

– No haberse efectuado tatuajes, colocación de piercings en los últimos 12 meses.

– No haber tenido un parto, aborto o cesárea en los últimos 12 meses.

– No haberse realizado tratamiento odontológico las últimas 72 hs.

– Es aconsejable la ingesta de líquidos o alimentos sin contenido graso previo a la donación.

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